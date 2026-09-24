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Rico Friebe - Maintenant (4251804183765) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Rico Friebe - Maintenant (4251804183765) виниловая пластинка

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Rico Friebe - Maintenant (4251804183765) виниловая пластинка - фото 1
Rico Friebe - Maintenant (4251804183765) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rico Friebe
Альбом (сингл)
Maintenant
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rico Friebe - Maintenant (4251804183765) виниловая пластинка - фото 1
  • Rico Friebe - Maintenant (4251804183765) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722064
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Rico Friebe - Maintenant (4251804183765) виниловая пластинка
3 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804183765]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rico Friebe
Альбом (сингл)
Maintenant
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Pr?mice, Ros?e, Disparate, Les Merveilleux Nuages, Salle d'attente, Cisaillement, Gruid?s, Bifurcation, Essor, B10 ?lys?es, B11 Envo?t?, B12 Conclusions, B13 Souvenirs
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rico Friebe - Maintenant (4251804183765) виниловая пластинка

«Maintenant» (что означает «Сейчас») — это квинтэссенция всего произведения: снимок момента времени, 13 фортепианных пьес, полностью импровизированных Рико Фрибе за один раз!. Спустя три года после записи "The Silva Sessions" этот новый альбом служит своего рода продолжением импровизационного и эстетического стиля, представляя собой обширное и медитативное звуковое полотно, созданное исключительно на фортепиано с некоторыми едва заметными электронными манипуляциями.

Отзывы о товаре Rico Friebe - Maintenant (4251804183765) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804183765]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rico Friebe
Альбом (сингл)
Maintenant
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Pr?mice, Ros?e, Disparate, Les Merveilleux Nuages, Salle d'attente, Cisaillement, Gruid?s, Bifurcation, Essor, B10 ?lys?es, B11 Envo?t?, B12 Conclusions, B13 Souvenirs
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
«Maintenant» (что означает «Сейчас») — это квинтэссенция всего произведения: снимок момента времени, 13 фортепианных пьес, полностью импровизированных Рико Фрибе за один раз!. Спустя три года после записи "The Silva Sessions" этот новый альбом служит своего рода продолжением импровизационного и эстетического стиля, представляя собой обширное и медитативное звуковое полотно, созданное исключительно на фортепиано с некоторыми едва заметными электронными манипуляциями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rico Friebe - Maintenant (4251804183765) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3390 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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