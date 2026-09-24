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The Mimikoto Project - Blackbird’S Philosophy (4251804128636) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Mimikoto Project - Blackbird’S Philosophy (4251804128636) виниловая пластинка

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The Mimikoto Project - Blackbird’S Philosophy (4251804128636) виниловая пластинка - фото 1
The Mimikoto Project - Blackbird’S Philosophy (4251804128636) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Mimikoto Project
Альбом (сингл)
Blackbird’S Philosophy
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Mimikoto Project - Blackbird’S Philosophy (4251804128636) виниловая пластинка - фото 1
  • The Mimikoto Project - Blackbird’S Philosophy (4251804128636) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб. 
Начислим 100 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722058
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Mimikoto Project - Blackbird’S Philosophy (4251804128636) виниловая пластинка
2 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804128636]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Mimikoto Project
Альбом (сингл)
Blackbird’S Philosophy
Жанр
Jazz
Трек-лист
Blackbird’s Philosophy (Part I), Notes from Kirishima, Jellyfish Dance Accident, Goddess of the Lake, Blackbird’s Philosophy (Part II)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Mimikoto Project - Blackbird’S Philosophy (4251804128636) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Blackbird’s Philosophy (Part I), Notes from Kirishima, Jellyfish Dance Accident, Goddess of the Lake, Blackbird’s Philosophy (Part II)

Отзывы о товаре The Mimikoto Project - Blackbird’S Philosophy (4251804128636) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804128636]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Mimikoto Project
Альбом (сингл)
Blackbird’S Philosophy
Жанр
Jazz
Трек-лист
Blackbird’s Philosophy (Part I), Notes from Kirishima, Jellyfish Dance Accident, Goddess of the Lake, Blackbird’s Philosophy (Part II)
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Blackbird’s Philosophy (Part I), Notes from Kirishima, Jellyfish Dance Accident, Goddess of the Lake, Blackbird’s Philosophy (Part II)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Mimikoto Project - Blackbird’S Philosophy (4251804128636) виниловая пластинка - по цене 2690 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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