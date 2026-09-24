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Guy Maxwell - Outside My Window (4251804126175) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Guy Maxwell - Outside My Window (4251804126175) виниловая пластинка

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Guy Maxwell - Outside My Window (4251804126175) виниловая пластинка - фото 1
Guy Maxwell - Outside My Window (4251804126175) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Guy Maxwell
Альбом (сингл)
Outside My Window
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Guy Maxwell - Outside My Window (4251804126175) виниловая пластинка - фото 1
  • Guy Maxwell - Outside My Window (4251804126175) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722045
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Guy Maxwell - Outside My Window (4251804126175) виниловая пластинка
3 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804126175]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Guy Maxwell
Альбом (сингл)
Outside My Window
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Watch out Sally, You Never Sang This Song, Funny Weather, Beautiful Day, Summer Song, There is a Train Leaving
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Guy Maxwell - Outside My Window (4251804126175) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Watch out Sally, You Never Sang This Song, Funny Weather, Beautiful Day, Summer Song, There is a Train Leaving

Отзывы о товаре Guy Maxwell - Outside My Window (4251804126175) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804126175]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Guy Maxwell
Альбом (сингл)
Outside My Window
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Watch out Sally, You Never Sang This Song, Funny Weather, Beautiful Day, Summer Song, There is a Train Leaving
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Watch out Sally, You Never Sang This Song, Funny Weather, Beautiful Day, Summer Song, There is a Train Leaving
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Guy Maxwell - Outside My Window (4251804126175) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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