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The Waxidermist - Tribe (4251804135115) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Waxidermist - Tribe (4251804135115) виниловая пластинка

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The Waxidermist - Tribe (4251804135115) виниловая пластинка - фото 1
The Waxidermist - Tribe (4251804135115) виниловая пластинка - фото 2
The Waxidermist - Tribe (4251804135115) виниловая пластинка - фото 3
The Waxidermist - Tribe (4251804135115) виниловая пластинка - фото 4
The Waxidermist - Tribe (4251804135115) виниловая пластинка - фото 5
The Waxidermist - Tribe (4251804135115) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Waxidermist
Альбом (сингл)
Tribe
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Waxidermist - Tribe (4251804135115) виниловая пластинка - фото 1
  • The Waxidermist - Tribe (4251804135115) виниловая пластинка - фото 2
  • The Waxidermist - Tribe (4251804135115) виниловая пластинка - фото 3
  • The Waxidermist - Tribe (4251804135115) виниловая пластинка - фото 4
  • The Waxidermist - Tribe (4251804135115) виниловая пластинка - фото 5
  • The Waxidermist - Tribe (4251804135115) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722034
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
The Waxidermist - Tribe (4251804135115) виниловая пластинка
2 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804135115]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Waxidermist
Альбом (сингл)
Tribe
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Enter the Dojo, Inner Peace, Wu, The Path, Chi, Beautiful, Beyond, Following The White Clouds, Shaolin's Monk, The Way Of The Ronin, Moon's Samurai
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Waxidermist - Tribe (4251804135115) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Enter the Dojo, Inner Peace, Wu, The Path, Chi, Beautiful, Beyond, Following The White Clouds, Shaolin's Monk, The Way Of The Ronin, Moon's Samurai



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре The Waxidermist - Tribe (4251804135115) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804135115]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Waxidermist
Альбом (сингл)
Tribe
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Enter the Dojo, Inner Peace, Wu, The Path, Chi, Beautiful, Beyond, Following The White Clouds, Shaolin's Monk, The Way Of The Ronin, Moon's Samurai
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Enter the Dojo, Inner Peace, Wu, The Path, Chi, Beautiful, Beyond, Following The White Clouds, Shaolin's Monk, The Way Of The Ronin, Moon's Samurai


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Waxidermist - Tribe (4251804135115) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2920 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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