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Bill Evans - Evans, Bill-Brilliant (8719262036536) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bill Evans - Evans, Bill-Brilliant (8719262036536) виниловая пластинка

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Bill Evans - Evans, Bill-Brilliant (8719262036536) виниловая пластинка - фото 1
Bill Evans - Evans, Bill-Brilliant (8719262036536) виниловая пластинка - фото 2
Bill Evans - Evans, Bill-Brilliant (8719262036536) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bill Evans
Альбом (сингл)
Evans, Bill-Brilliant
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bill Evans - Evans, Bill-Brilliant (8719262036536) виниловая пластинка - фото 1
  • Bill Evans - Evans, Bill-Brilliant (8719262036536) виниловая пластинка - фото 2
  • Bill Evans - Evans, Bill-Brilliant (8719262036536) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722015
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Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262036536]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bill Evans
Альбом (сингл)
Evans, Bill-Brilliant
Жанр
Jazz
Трек-лист
Laurie, Letter To Evan, Mornin' Glory, Theme From M.A.S.H., Up With The Lark, Gary's Theme, Bill's Hit Tune, Knit For Mary F
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bill Evans - Evans, Bill-Brilliant (8719262036536) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Laurie, Letter To Evan, Mornin' Glory, Theme From M.A.S.H., Up With The Lark, Gary's Theme, Bill's Hit Tune, Knit For Mary F

Отзывы о товаре Bill Evans - Evans, Bill-Brilliant (8719262036536) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262036536]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bill Evans
Альбом (сингл)
Evans, Bill-Brilliant
Жанр
Jazz
Трек-лист
Laurie, Letter To Evan, Mornin' Glory, Theme From M.A.S.H., Up With The Lark, Gary's Theme, Bill's Hit Tune, Knit For Mary F
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Laurie, Letter To Evan, Mornin' Glory, Theme From M.A.S.H., Up With The Lark, Gary's Theme, Bill's Hit Tune, Knit For Mary F
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Отзывы


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