Stan Getz - Big Band Bossa Nova (0600753458907) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Stan Getz
Альбом (сингл)
Big Band Bossa Nova
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707313
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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0600753458907]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Stan Getz
Альбом (сингл)
Big Band Bossa Nova
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Carnival, Balan?o No Samba, Melancolico, Entre Amigos, Saudade Noite Triste, Uma Nota So, Bim Bom
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Stan Getz - Big Band Bossa Nova (0600753458907) виниловая пластинка
Big Band Bossa Nova - альбом американского джазового композитора, трубача, аранжировщика и продюсера Куинси Джонса и его оркестра.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0600753458907]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Stan Getz
Альбом (сингл)
Big Band Bossa Nova
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Carnival, Balan?o No Samba, Melancolico, Entre Amigos, Saudade Noite Triste, Uma Nota So, Bim Bom
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Big Band Bossa Nova - альбом американского джазового композитора, трубача, аранжировщика и продюсера Куинси Джонса и его оркестра.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Stan Getz - Big Band Bossa Nova (0600753458907) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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