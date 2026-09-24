Sparks - A Steady Drip, Drip, Drip (4050538600810) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Sparks
Альбом (сингл)
Drip
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 250 руб.
В наличии
Код товара: 705694
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5 250 руб.
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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538600810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Sparks
Альбом (сингл)
Drip
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
All That, I'm Toast, Lawnmower, Sainthood Is Not In Your Future, Pacific Standard Time, Stravinsky's Only Hit, Left Out In The Cold, Self-Effacing, One For The Ages, Onomato Pia, iPhone, The Existential Threat, Nothing Travels Faster Than The Speed Of Light, Please Don't Fuck Up My World
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Sparks - A Steady Drip, Drip, Drip (4050538600810) виниловая пластинка
Студийный альбом 2020 года рок-группы Sparks. Лимитированное 45 RPM издание на двойном черном виниле. Sparks - американская рок-группа, работавшая в жанре экспериментального поп-рока с элементами прото-панка, психоделии и прога. Sparks можно смело назвать экспериментаторами, так как с течением времени стиль группы неоднократно менялся. Несмотря на то, что музыканты пускались в рискованные авантюры, группа всегда получала высокие оценки (в особенности британских) критиков. Sparks оказали влияние на целое поколение музыкантов, таких, как Depeche Mode, New Order, Morrissey и др. Группа по праву считается одним из самых влиятельных и новаторских коллективов в истории современной музыки.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538600810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Sparks
Альбом (сингл)
Drip
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
All That, I'm Toast, Lawnmower, Sainthood Is Not In Your Future, Pacific Standard Time, Stravinsky's Only Hit, Left Out In The Cold, Self-Effacing, One For The Ages, Onomato Pia, iPhone, The Existential Threat, Nothing Travels Faster Than The Speed Of Light, Please Don't Fuck Up My World
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Студийный альбом 2020 года рок-группы Sparks. Лимитированное 45 RPM издание на двойном черном виниле. Sparks - американская рок-группа, работавшая в жанре экспериментального поп-рока с элементами прото-панка, психоделии и прога. Sparks можно смело назвать экспериментаторами, так как с течением времени стиль группы неоднократно менялся. Несмотря на то, что музыканты пускались в рискованные авантюры, группа всегда получала высокие оценки (в особенности британских) критиков. Sparks оказали влияние на целое поколение музыкантов, таких, как Depeche Mode, New Order, Morrissey и др. Группа по праву считается одним из самых влиятельных и новаторских коллективов в истории современной музыки.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Sparks - A Steady Drip, Drip, Drip (4050538600810) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5250 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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