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The B-52's - The Best Of (0600753594865) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The B-52's - The Best Of (0600753594865) виниловая пластинка

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The B-52&#039;s - The Best Of (0600753594865) виниловая пластинка - фото 1
The B-52&#039;s - The Best Of (0600753594865) виниловая пластинка - фото 2
The B-52&#039;s - The Best Of (0600753594865) виниловая пластинка - фото 3
The B-52&#039;s - The Best Of (0600753594865) виниловая пластинка - фото 4
The B-52&#039;s - The Best Of (0600753594865) виниловая пластинка - фото 5
The B-52&#039;s - The Best Of (0600753594865) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The B-52's
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Funk, Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The B-52&#039;s - The Best Of (0600753594865) виниловая пластинка - фото 1
  • The B-52&#039;s - The Best Of (0600753594865) виниловая пластинка - фото 2
  • The B-52&#039;s - The Best Of (0600753594865) виниловая пластинка - фото 3
  • The B-52&#039;s - The Best Of (0600753594865) виниловая пластинка - фото 4
  • The B-52&#039;s - The Best Of (0600753594865) виниловая пластинка - фото 5
  • The B-52&#039;s - The Best Of (0600753594865) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 160 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719815
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The B-52's - The Best Of (0600753594865) виниловая пластинка
4 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0600753594865]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The B-52's
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Funk, Зарубежный классический рок
Трек-лист
Party Out Of Bounds, Devil In My Car, Dirty Back Road, 6060-842, Wig, Dance This Mess Around, Rock Lobster, Strobe Light, Give Me Back My Man, Song For A Future Generation, Planet Claire, 52 Girls, Private Idaho
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х5
Вес, г.
300

Описание товара The B-52's - The Best Of (0600753594865) виниловая пластинка

«Лучшее из группы B-52's: Dance This Mess Around — отличное собрание лучших треков эпохи расцвета группы в конце 70-х — начале 80-х годов, включающее такие хиты, как «Wig», «Give Me Back My Man», «Song For A Future Generation», «52 Girls», «Private Idaho», «Strobe Light», «Devil in My Car», «Planet Claire» и «Rock Lobster».»

Отзывы о товаре The B-52's - The Best Of (0600753594865) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0600753594865]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The B-52's
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Funk, Зарубежный классический рок
Трек-лист
Party Out Of Bounds, Devil In My Car, Dirty Back Road, 6060-842, Wig, Dance This Mess Around, Rock Lobster, Strobe Light, Give Me Back My Man, Song For A Future Generation, Planet Claire, 52 Girls, Private Idaho
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
«Лучшее из группы B-52's: Dance This Mess Around — отличное собрание лучших треков эпохи расцвета группы в конце 70-х — начале 80-х годов, включающее такие хиты, как «Wig», «Give Me Back My Man», «Song For A Future Generation», «52 Girls», «Private Idaho», «Strobe Light», «Devil in My Car», «Planet Claire» и «Rock Lobster».»
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The B-52's - The Best Of (0600753594865) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4160 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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