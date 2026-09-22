The B-52's - The Best Of (0600753594865) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The B-52's
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Funk, Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 160 руб.
В наличии
Код товара: 719815
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 160 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0600753594865]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The B-52's
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Funk, Зарубежный классический рок
Трек-лист
Party Out Of Bounds, Devil In My Car, Dirty Back Road, 6060-842, Wig, Dance This Mess Around, Rock Lobster, Strobe Light, Give Me Back My Man, Song For A Future Generation, Planet Claire, 52 Girls, Private Idaho
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х5
Вес, г.
300
Описание товара The B-52's - The Best Of (0600753594865) виниловая пластинка
«Лучшее из группы B-52's: Dance This Mess Around — отличное собрание лучших треков эпохи расцвета группы в конце 70-х — начале 80-х годов, включающее такие хиты, как «Wig», «Give Me Back My Man», «Song For A Future Generation», «52 Girls», «Private Idaho», «Strobe Light», «Devil in My Car», «Planet Claire» и «Rock Lobster».»
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 990 руб. 5 500 руб.998 руб. в СплитBlack Sabbath - Forbidden (Ultra Clear) (4099964117967) винилова...
-
В наличииЦена 3 990 руб.998 руб. в СплитАлександр Кутиков - Демоны любви (4680000800457) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 3 990 руб.998 руб. в СплитМихаил Круг - Я Прошел Сибирь (Blue) (4680068801861) виниловая п...
-
В наличииЦена 3 990 руб. 6 900 руб.998 руб. в СплитQueen - De Lane Lea Demos (EP) (0602475378853) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 990 руб.998 руб. в СплитBelle & Sebastian - Late Night Tales (5060391090498) виниловая п...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитDepeche Mode - 101 (0889853377114) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитIron Maiden - Fear Of The Dark (remastered 2015) (0190295852344)...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитPaul Kalkbrenner - Guten Tag (0889854122614) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в Сплит3 Tenors - The 3 Tenors In Concert 1994 (0190295871871) винилова...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитThe Clash - Sandinista! (0889854350710) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитP!Nk - M!Ssundaztood (2Lp) (0190758075310) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитDavid Bowie - Lodger (0190295842673) виниловая пластинка
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0600753594865]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The B-52's
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Funk, Зарубежный классический рок
Трек-лист
Party Out Of Bounds, Devil In My Car, Dirty Back Road, 6060-842, Wig, Dance This Mess Around, Rock Lobster, Strobe Light, Give Me Back My Man, Song For A Future Generation, Planet Claire, 52 Girls, Private Idaho
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
«Лучшее из группы B-52's: Dance This Mess Around — отличное собрание лучших треков эпохи расцвета группы в конце 70-х — начале 80-х годов, включающее такие хиты, как «Wig», «Give Me Back My Man», «Song For A Future Generation», «52 Girls», «Private Idaho», «Strobe Light», «Devil in My Car», «Planet Claire» и «Rock Lobster».»
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
The B-52's - The Best Of (0600753594865) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4160 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре The B-52's - The Best Of (0600753594865) виниловая пластинка