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The Deviants - Ptooff (5060672881463) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Deviants - Ptooff (5060672881463) виниловая пластинка

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The Deviants - Ptooff (5060672881463) виниловая пластинка - фото 1
The Deviants - Ptooff (5060672881463) виниловая пластинка - фото 2
The Deviants - Ptooff (5060672881463) виниловая пластинка - фото 3
The Deviants - Ptooff (5060672881463) виниловая пластинка - фото 4
The Deviants - Ptooff (5060672881463) виниловая пластинка - фото 5
The Deviants - Ptooff (5060672881463) виниловая пластинка - фото 6
The Deviants - Ptooff (5060672881463) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Deviants
Альбом (сингл)
Ptooff
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Deviants - Ptooff (5060672881463) виниловая пластинка - фото 1
  • The Deviants - Ptooff (5060672881463) виниловая пластинка - фото 2
  • The Deviants - Ptooff (5060672881463) виниловая пластинка - фото 3
  • The Deviants - Ptooff (5060672881463) виниловая пластинка - фото 4
  • The Deviants - Ptooff (5060672881463) виниловая пластинка - фото 5
  • The Deviants - Ptooff (5060672881463) виниловая пластинка - фото 6
  • The Deviants - Ptooff (5060672881463) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721977
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Deviants - Ptooff (5060672881463) виниловая пластинка
3 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Trading Places
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
TRADING PLACES
Barcode
[5060672881463]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Deviants
Альбом (сингл)
Ptooff
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Opening, I'm Coming Home, Child Of The Sky, Charlie, Nothing Man, Garbage, Bun, Deviation Street
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Deviants - Ptooff (5060672881463) виниловая пластинка

Дебютный студийный альбом английской психоделик-рок-группы The Deviants, выпущенный в 1967 году на лейбле Underground Impresarios.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре The Deviants - Ptooff (5060672881463) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Trading Places
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
TRADING PLACES
Barcode
[5060672881463]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Deviants
Альбом (сингл)
Ptooff
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Opening, I'm Coming Home, Child Of The Sky, Charlie, Nothing Man, Garbage, Bun, Deviation Street
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Описание
Дебютный студийный альбом английской психоделик-рок-группы The Deviants, выпущенный в 1967 году на лейбле Underground Impresarios.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Deviants - Ptooff (5060672881463) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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