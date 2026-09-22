David Sylvian - Brilliant Trees (Coloured) (5400863176280) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара David Sylvian - Brilliant Trees (Coloured) (5400863176280) виниловая пластинка
Brilliant Trees — дебютный студийный альбом британского исполнителя Дэвида Силвиана, выпущенный в 1984 году. Альбом имел успех как у музыкальных критиков, так и в коммерческом плане. Издание на цветном виниле. «Brilliant Trees», записанный в конце 1983 года в студии Hansa Tone Studios в Берлине с продюсером Стивом Найем, имел огромное значение для карьеры Дэвида, вдохновив его на новые методы работы и пробудив в нём любознательность, которая радикально расширила эмоциональный диапазон и масштаб его творчества. В записи альбома приняли участие Рюити Сакамото, Хольгер Чукай, Джон Хасселл и Кенни Уилер. «Brilliant Trees» получил признание критиков сразу после выхода, сразу же заняв 4-е место в британских чартах.
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Теги товара: Progressive Rock
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Теги товара: Progressive Rock
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