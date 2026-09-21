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Ozzy Osbourne - Patient Number 9 (Transp. Red & Black Marble) (0194399392218) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ozzy Osbourne - Patient Number 9 (Transp. Red & Black Marble) (0194399392218) виниловая пластинка

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Ozzy Osbourne - Patient Number 9 (Transp. Red &amp; Black Marble) (0194399392218) виниловая пластинка - фото 1
Ozzy Osbourne - Patient Number 9 (Transp. Red &amp; Black Marble) (0194399392218) виниловая пластинка - фото 2
Ozzy Osbourne - Patient Number 9 (Transp. Red &amp; Black Marble) (0194399392218) виниловая пластинка - фото 3
Ozzy Osbourne - Patient Number 9 (Transp. Red &amp; Black Marble) (0194399392218) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Ozzy Osbourne - Patient Number 9 (Transp. Red &amp; Black Marble) (0194399392218) виниловая пластинка - фото 1
  • Ozzy Osbourne - Patient Number 9 (Transp. Red &amp; Black Marble) (0194399392218) виниловая пластинка - фото 2
  • Ozzy Osbourne - Patient Number 9 (Transp. Red &amp; Black Marble) (0194399392218) виниловая пластинка - фото 3
  • Ozzy Osbourne - Patient Number 9 (Transp. Red &amp; Black Marble) (0194399392218) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705745
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ozzy Osbourne - Patient Number 9 (Transp. Red & Black Marble) (0194399392218) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Ozzy Osbourne - Patient Number 9 (Transp. Red & Black Marble) (0194399392218) виниловая пластинка

У Оззи Осборна каждое десятилетие, начиная с 70-х, выпускалась хитовая песня, а с 1971 года он был постоянным хедлайнером на мировой арене. Снова и снова он доказывает, что является одним из стабильных рок-музыкантов. Теперь он возвращается с альбомом Patient Number 9. Patient Number 9 — 13-й студийный альбом Оззи, спродюсированный Эндрю Уоттом, который руководил Ordinary Man 2020 года. Более часа тяжелого глэм-рока — это самый легендарный альбом Оззи на сегодняшний день. Заглавный трек «Patient Number 9» включает в себя гитарную работу коллеги-легенды рока Джеффа Бека, и, помимо Бека, может похвастаться звездным составом музыкантов, в который входят Чад Смит из Red Hot Chili Peppers на барабанах, Роберт Трухильо из Metallica на басу, Закк Уайлд на гитары и клавишные, а продюсер Эндрю Ватт - бэк-вокал, гитары и клавишные. Помимо вышеперечисленных музыкантов, в альбом Patient Number 9 вошли приглашенные соло-гитаристы Эрик Клэптон, Тони Айомми из Black Sabbath, Джош Хомм из Queens of The Stone Age и Майк Маккриди из Pearl Jam, а также сессионные работы Даффа из Guns N Roses. МакКаган, Крис Чейни из Janes Addiction и последняя запись покойного барабанщика Foo Fighters Тейлора Хокинса.

Отзывы о товаре Ozzy Osbourne - Patient Number 9 (Transp. Red & Black Marble) (0194399392218) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
У Оззи Осборна каждое десятилетие, начиная с 70-х, выпускалась хитовая песня, а с 1971 года он был постоянным хедлайнером на мировой арене. Снова и снова он доказывает, что является одним из стабильных рок-музыкантов. Теперь он возвращается с альбомом Patient Number 9. Patient Number 9 — 13-й студийный альбом Оззи, спродюсированный Эндрю Уоттом, который руководил Ordinary Man 2020 года. Более часа тяжелого глэм-рока — это самый легендарный альбом Оззи на сегодняшний день. Заглавный трек «Patient Number 9» включает в себя гитарную работу коллеги-легенды рока Джеффа Бека, и, помимо Бека, может похвастаться звездным составом музыкантов, в который входят Чад Смит из Red Hot Chili Peppers на барабанах, Роберт Трухильо из Metallica на басу, Закк Уайлд на гитары и клавишные, а продюсер Эндрю Ватт - бэк-вокал, гитары и клавишные. Помимо вышеперечисленных музыкантов, в альбом Patient Number 9 вошли приглашенные соло-гитаристы Эрик Клэптон, Тони Айомми из Black Sabbath, Джош Хомм из Queens of The Stone Age и Майк Маккриди из Pearl Jam, а также сессионные работы Даффа из Guns N Roses. МакКаган, Крис Чейни из Janes Addiction и последняя запись покойного барабанщика Foo Fighters Тейлора Хокинса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ozzy Osbourne - Patient Number 9 (Transp. Red & Black Marble) (0194399392218) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4740 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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