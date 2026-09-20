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Celine Dion - Let's Talk About Love (coloured) (0196587032517) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Celine Dion - Let's Talk About Love (coloured) (0196587032517) виниловая пластинка

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Celine Dion - Let&#039;s Talk About Love (coloured) (0196587032517) виниловая пластинка - фото 1
Celine Dion - Let&#039;s Talk About Love (coloured) (0196587032517) виниловая пластинка - фото 2
Celine Dion - Let&#039;s Talk About Love (coloured) (0196587032517) виниловая пластинка - фото 3
Celine Dion - Let&#039;s Talk About Love (coloured) (0196587032517) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Celine Dion
Альбом (сингл)
Let's Talk About Love
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Celine Dion - Let&#039;s Talk About Love (coloured) (0196587032517) виниловая пластинка - фото 1
  • Celine Dion - Let&#039;s Talk About Love (coloured) (0196587032517) виниловая пластинка - фото 2
  • Celine Dion - Let&#039;s Talk About Love (coloured) (0196587032517) виниловая пластинка - фото 3
  • Celine Dion - Let&#039;s Talk About Love (coloured) (0196587032517) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 658795
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196587032517]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Celine Dion
Альбом (сингл)
Let's Talk About Love
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
The Reason, Immortality, Treat Her Like a Lady, Why Oh Why, Love Is on the Way, Tell Him (Duet with Barbra Streisand), Where Is the Love, When I Need You, Miles to Go (Before I Sleep), Us, Just a Little Bit of Love, My Heart Will Go On, I Hate You Then I Love You (Duet with Luciano Pavarotti), To Love You More, Let's Talk About Love
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австрия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Celine Dion - Let's Talk About Love (coloured) (0196587032517) виниловая пластинка

«Return Of The Dream Canteen» — лимитированное издание студийного альбома 2022 года группы Red Hot Chili Peppers. Альбом был спродюсирован Риком Рубином и был записан во время тех же сессий, что и предыдущий студийный альбом группы «Unlimited Love», выпущенный ранее в этом же году. Релиз представлен на двойном розовом 140-граммовом виниле. Red Hot Chili Peppers (часто используется аббревиатура RHCP) — американская рок-группа, образованная в 1983 году в Калифорнии вокалистом Энтони Кидисом, басистом Майклом Бэлзари (больше известным как Фли), гитаристом Хиллелом Словаком и барабанщиком Джеком Айронсом. Обладает 7 премиями «Грэмми». Во всём мире проданы более 80 миллионов копий их альбомов. По версии VH1 «100 Greatest Artists of Hard Rock» заняли 30-е место. 14 апреля 2012 года группа была включена в Зал славы рок-н-ролла.



Теги товара: Цветной винил

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196587032517]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Celine Dion
Альбом (сингл)
Let's Talk About Love
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
The Reason, Immortality, Treat Her Like a Lady, Why Oh Why, Love Is on the Way, Tell Him (Duet with Barbra Streisand), Where Is the Love, When I Need You, Miles to Go (Before I Sleep), Us, Just a Little Bit of Love, My Heart Will Go On, I Hate You Then I Love You (Duet with Luciano Pavarotti), To Love You More, Let's Talk About Love
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австрия
Описание
«Return Of The Dream Canteen» — лимитированное издание студийного альбома 2022 года группы Red Hot Chili Peppers. Альбом был спродюсирован Риком Рубином и был записан во время тех же сессий, что и предыдущий студийный альбом группы «Unlimited Love», выпущенный ранее в этом же году. Релиз представлен на двойном розовом 140-граммовом виниле. Red Hot Chili Peppers (часто используется аббревиатура RHCP) — американская рок-группа, образованная в 1983 году в Калифорнии вокалистом Энтони Кидисом, басистом Майклом Бэлзари (больше известным как Фли), гитаристом Хиллелом Словаком и барабанщиком Джеком Айронсом. Обладает 7 премиями «Грэмми». Во всём мире проданы более 80 миллионов копий их альбомов. По версии VH1 «100 Greatest Artists of Hard Rock» заняли 30-е место. 14 апреля 2012 года группа была включена в Зал славы рок-н-ролла.


Теги товара: Цветной винил
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