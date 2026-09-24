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Lovelock - Washington Park (4251804125420) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Lovelock - Washington Park (4251804125420) виниловая пластинка

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Lovelock - Washington Park (4251804125420) виниловая пластинка - фото 1
Lovelock - Washington Park (4251804125420) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Lovelock
Альбом (сингл)
Washington Park
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lovelock - Washington Park (4251804125420) виниловая пластинка - фото 1
  • Lovelock - Washington Park (4251804125420) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721872
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Lovelock - Washington Park (4251804125420) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804125420]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Lovelock
Альбом (сингл)
Washington Park
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
It Means Love, Washington Park, We'll See, Seduction, Center Square, Rhythm 77
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lovelock - Washington Park (4251804125420) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: It Means Love, Washington Park, We'll See, Seduction, Center Square, Rhythm 77



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Lovelock - Washington Park (4251804125420) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804125420]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Lovelock
Альбом (сингл)
Washington Park
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
It Means Love, Washington Park, We'll See, Seduction, Center Square, Rhythm 77
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: It Means Love, Washington Park, We'll See, Seduction, Center Square, Rhythm 77


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lovelock - Washington Park (4251804125420) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3970 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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