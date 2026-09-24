Top.Mail.Ru
Maston - Tulips (4251648417910) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Maston - Tulips (4251648417910) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Maston - Tulips (4251648417910) виниловая пластинка - фото 1
Maston - Tulips (4251648417910) виниловая пластинка - фото 2
Maston - Tulips (4251648417910) виниловая пластинка - фото 3
Maston - Tulips (4251648417910) виниловая пластинка - фото 4
Maston - Tulips (4251648417910) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Maston
Альбом (сингл)
Tulips
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Maston - Tulips (4251648417910) виниловая пластинка - фото 1
  • Maston - Tulips (4251648417910) виниловая пластинка - фото 2
  • Maston - Tulips (4251648417910) виниловая пластинка - фото 3
  • Maston - Tulips (4251648417910) виниловая пластинка - фото 4
  • Maston - Tulips (4251648417910) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721855
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Maston - Tulips (4251648417910) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251648417910]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Maston
Альбом (сингл)
Tulips
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Swans, New Danger, Old Habits, Chase Theme N? 1, Infinite Bliss, Evening, Rain Dance, Sure Thing, Gar?on Manqu?, Turning In, Chase Theme N? 2, Hues
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Maston - Tulips (4251648417910) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Swans, New Danger, Old Habits, Chase Theme N? 1, Infinite Bliss, Evening, Rain Dance, Sure Thing, Gar?on Manqu?, Turning In, Chase Theme N? 2, Hues



Теги товара: Limited Edition, Кинематограф

Отзывы о товаре Maston - Tulips (4251648417910) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251648417910]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Maston
Альбом (сингл)
Tulips
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Swans, New Danger, Old Habits, Chase Theme N? 1, Infinite Bliss, Evening, Rain Dance, Sure Thing, Gar?on Manqu?, Turning In, Chase Theme N? 2, Hues
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Swans, New Danger, Old Habits, Chase Theme N? 1, Infinite Bliss, Evening, Rain Dance, Sure Thing, Gar?on Manqu?, Turning In, Chase Theme N? 2, Hues


Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Maston - Tulips (4251648417910) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...