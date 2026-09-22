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Art Alfie - Reveries Of (4260038316436) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Art Alfie - Reveries Of (4260038316436) виниловая пластинка

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Art Alfie - Reveries Of (4260038316436) виниловая пластинка - фото 1
Art Alfie - Reveries Of (4260038316436) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Art Alfie
Альбом (сингл)
Reveries Of
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Art Alfie - Reveries Of (4260038316436) виниловая пластинка - фото 1
  • Art Alfie - Reveries Of (4260038316436) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721827
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Характеристики

Бренд
Barnhus
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Barnhus
Barcode
[4260038316436]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Art Alfie
Альбом (сингл)
Reveries Of
Жанр
House
Трек-лист
Intro, A Lover's Anxiety, Klubbensborg, City Neon, A Blues (Dolphin Cruise Edit), Greg's Island, Esquinas, East Village Trip, Ahh Hej Da Ra
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Art Alfie - Reveries Of (4260038316436) виниловая пластинка

Задумчивость начинается с простого электрического гула — стартового сигнала для появления яркого многообразия звуков, меняющихся перед нами в, казалось бы, случайном движении. Прежде чем мы успеваем опомниться, все эти пульсирующие мелодии, острые как бритва хай-фай-хаус биты и пьяные роботизированные джазовые ансамбли начинают формироваться в узоры, тайно и идеально разработанные Артом Алфи. Оскар Ведрен, давний участник небольшой, но настойчивой андеграундной музыкальной сцены Стокгольма, добился международного успеха в 2012 году с проектом Karlovak, основанным вместе с Рудольфом Нордстрёмом, известным как Mr. Tophat, который то работает в студии, то диджеит. Необъяснимо свежий взгляд дуэта на классические мотивы танцевальной музыки — это результат как блестящего, необычного сочетания личностей, так и четко определенной концепции и точного метода поиска идеального хаус-грува. В процессе работы над альбомом Reveries Of, выпущенным весной 2017 года на лейбле Studio Barnhus, Арт Алфи отошёл от каких-либо концептуальных рамок, погрузившись вместо этого в свои архивы старых и новых воспоминаний и чувств, работая с импровизированными полевыми записями и эмоционально-ориентированными процессами сэмплирования. Он вернулся с замысловатым и личным дебютным альбомом, не утратив при этом своего фирменного стиля.

Отзывы о товаре Art Alfie - Reveries Of (4260038316436) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Barnhus
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Barnhus
Barcode
[4260038316436]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Art Alfie
Альбом (сингл)
Reveries Of
Жанр
House
Трек-лист
Intro, A Lover's Anxiety, Klubbensborg, City Neon, A Blues (Dolphin Cruise Edit), Greg's Island, Esquinas, East Village Trip, Ahh Hej Da Ra
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Задумчивость начинается с простого электрического гула — стартового сигнала для появления яркого многообразия звуков, меняющихся перед нами в, казалось бы, случайном движении. Прежде чем мы успеваем опомниться, все эти пульсирующие мелодии, острые как бритва хай-фай-хаус биты и пьяные роботизированные джазовые ансамбли начинают формироваться в узоры, тайно и идеально разработанные Артом Алфи. Оскар Ведрен, давний участник небольшой, но настойчивой андеграундной музыкальной сцены Стокгольма, добился международного успеха в 2012 году с проектом Karlovak, основанным вместе с Рудольфом Нордстрёмом, известным как Mr. Tophat, который то работает в студии, то диджеит. Необъяснимо свежий взгляд дуэта на классические мотивы танцевальной музыки — это результат как блестящего, необычного сочетания личностей, так и четко определенной концепции и точного метода поиска идеального хаус-грува. В процессе работы над альбомом Reveries Of, выпущенным весной 2017 года на лейбле Studio Barnhus, Арт Алфи отошёл от каких-либо концептуальных рамок, погрузившись вместо этого в свои архивы старых и новых воспоминаний и чувств, работая с импровизированными полевыми записями и эмоционально-ориентированными процессами сэмплирования. Он вернулся с замысловатым и личным дебютным альбомом, не утратив при этом своего фирменного стиля.
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Отзывы


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