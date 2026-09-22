Art Alfie - Reveries Of (4260038316436) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Art Alfie - Reveries Of (4260038316436) виниловая пластинка
Задумчивость начинается с простого электрического гула — стартового сигнала для появления яркого многообразия звуков, меняющихся перед нами в, казалось бы, случайном движении. Прежде чем мы успеваем опомниться, все эти пульсирующие мелодии, острые как бритва хай-фай-хаус биты и пьяные роботизированные джазовые ансамбли начинают формироваться в узоры, тайно и идеально разработанные Артом Алфи. Оскар Ведрен, давний участник небольшой, но настойчивой андеграундной музыкальной сцены Стокгольма, добился международного успеха в 2012 году с проектом Karlovak, основанным вместе с Рудольфом Нордстрёмом, известным как Mr. Tophat, который то работает в студии, то диджеит. Необъяснимо свежий взгляд дуэта на классические мотивы танцевальной музыки — это результат как блестящего, необычного сочетания личностей, так и четко определенной концепции и точного метода поиска идеального хаус-грува. В процессе работы над альбомом Reveries Of, выпущенным весной 2017 года на лейбле Studio Barnhus, Арт Алфи отошёл от каких-либо концептуальных рамок, погрузившись вместо этого в свои архивы старых и новых воспоминаний и чувств, работая с импровизированными полевыми записями и эмоционально-ориентированными процессами сэмплирования. Он вернулся с замысловатым и личным дебютным альбомом, не утратив при этом своего фирменного стиля.
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