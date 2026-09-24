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Arandel - In D (Coloured) (3516628417214) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Arandel - In D (Coloured) (3516628417214) виниловая пластинка

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Arandel - In D (Coloured) (3516628417214) виниловая пластинка - фото 1
Arandel - In D (Coloured) (3516628417214) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Arandel
Альбом (сингл)
In D
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Arandel - In D (Coloured) (3516628417214) виниловая пластинка - фото 1
  • Arandel - In D (Coloured) (3516628417214) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721823
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Arandel - In D (Coloured) (3516628417214) виниловая пластинка
3 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Infine
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Infine
Barcode
[3516628417214]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Arandel
Альбом (сингл)
In D
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Overture (Bonus Lp), In D#1, In D#5, In D#10 (Normandoux Edit), In D#9, In D#7, In D#6 (In Muta Musica Version), In D#4, In D#8, Epilogue
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Arandel - In D (Coloured) (3516628417214) виниловая пластинка

В 2010 году электронный композитор Арандел незаметно выпустил свой первый альбом In D на тогда ещё молодом лейбле InFin?. В то время артист был строго анонимен, ставя во главу угла строгую методологию композиции, и представил миру то, что в конечном итоге стало классическим дебютом. Оригинальный тираж этой пластинки был распродан более 10 лет назад, и наконец-то она обретает новую жизнь на золотом виниле ограниченного тиража (включая эмалированный значок с рисунком, украшающим обложку альбома). Несмотря на строгую «звуковую догму» (каждая песня в тональности D, и никаких сэмплов, кроме тех, что Арандел сыграл сам), альбом охватывает огромный диапазон звучания. Отбросив эти ограничения, альбом путешествует по широкой звуковой карте, охватывающей классический, безупречный левфилд-хаус, эмбиент-экспериментализм и даже расширяющую сознание психоделию.

Отзывы о товаре Arandel - In D (Coloured) (3516628417214) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Infine
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Infine
Barcode
[3516628417214]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Arandel
Альбом (сингл)
In D
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Overture (Bonus Lp), In D#1, In D#5, In D#10 (Normandoux Edit), In D#9, In D#7, In D#6 (In Muta Musica Version), In D#4, In D#8, Epilogue
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Франция
Описание
В 2010 году электронный композитор Арандел незаметно выпустил свой первый альбом In D на тогда ещё молодом лейбле InFin?. В то время артист был строго анонимен, ставя во главу угла строгую методологию композиции, и представил миру то, что в конечном итоге стало классическим дебютом. Оригинальный тираж этой пластинки был распродан более 10 лет назад, и наконец-то она обретает новую жизнь на золотом виниле ограниченного тиража (включая эмалированный значок с рисунком, украшающим обложку альбома). Несмотря на строгую «звуковую догму» (каждая песня в тональности D, и никаких сэмплов, кроме тех, что Арандел сыграл сам), альбом охватывает огромный диапазон звучания. Отбросив эти ограничения, альбом путешествует по широкой звуковой карте, охватывающей классический, безупречный левфилд-хаус, эмбиент-экспериментализм и даже расширяющую сознание психоделию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Arandel - In D (Coloured) (3516628417214) виниловая пластинка - стоимость товара 3390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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