Arandel - In D (Coloured) (3516628417214) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Arandel - In D (Coloured) (3516628417214) виниловая пластинка
В 2010 году электронный композитор Арандел незаметно выпустил свой первый альбом In D на тогда ещё молодом лейбле InFin?. В то время артист был строго анонимен, ставя во главу угла строгую методологию композиции, и представил миру то, что в конечном итоге стало классическим дебютом. Оригинальный тираж этой пластинки был распродан более 10 лет назад, и наконец-то она обретает новую жизнь на золотом виниле ограниченного тиража (включая эмалированный значок с рисунком, украшающим обложку альбома). Несмотря на строгую «звуковую догму» (каждая песня в тональности D, и никаких сэмплов, кроме тех, что Арандел сыграл сам), альбом охватывает огромный диапазон звучания. Отбросив эти ограничения, альбом путешествует по широкой звуковой карте, охватывающей классический, безупречный левфилд-хаус, эмбиент-экспериментализм и даже расширяющую сознание психоделию.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка, Цветной винил
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Теги товара: Инструментальная музыка, Цветной винил
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