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Nuts & Co - Kangourou (3516628314018) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Nuts & Co - Kangourou (3516628314018) виниловая пластинка

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Nuts &amp; Co - Kangourou (3516628314018) виниловая пластинка - фото 1
Nuts &amp; Co - Kangourou (3516628314018) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Nuts & Co
Альбом (сингл)
Kangourou
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nuts &amp; Co - Kangourou (3516628314018) виниловая пластинка - фото 1
  • Nuts &amp; Co - Kangourou (3516628314018) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721812
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Nuts & Co - Kangourou (3516628314018) виниловая пластинка
3 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[3516628314018]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Nuts & Co
Альбом (сингл)
Kangourou
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Auf Dem Lande, Kangourou, La Vie Des Animaux, Semite, Nuit De Chine, Nuts, Das Trottoir, Tremens, Der Spiegel, Dancing
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nuts & Co - Kangourou (3516628314018) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Auf Dem Lande, Kangourou, La Vie Des Animaux, Semite, Nuit De Chine, Nuts, Das Trottoir, Tremens, Der Spiegel, Dancing

Отзывы о товаре Nuts & Co - Kangourou (3516628314018) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[3516628314018]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Nuts & Co
Альбом (сингл)
Kangourou
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Auf Dem Lande, Kangourou, La Vie Des Animaux, Semite, Nuit De Chine, Nuts, Das Trottoir, Tremens, Der Spiegel, Dancing
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Франция
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Auf Dem Lande, Kangourou, La Vie Des Animaux, Semite, Nuit De Chine, Nuts, Das Trottoir, Tremens, Der Spiegel, Dancing
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nuts & Co - Kangourou (3516628314018) виниловая пластинка - купить по цене 3390 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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