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Darkness Falls - Dance And Cry (4250382429388) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Darkness Falls - Dance And Cry (4250382429388) виниловая пластинка

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Darkness Falls - Dance And Cry (4250382429388) виниловая пластинка - фото 1
Darkness Falls - Dance And Cry (4250382429388) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Darkness Falls
Альбом (сингл)
Dance And Cry
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Darkness Falls - Dance And Cry (4250382429388) виниловая пластинка - фото 1
  • Darkness Falls - Dance And Cry (4250382429388) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб. 
Начислим 100 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721748
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Darkness Falls - Dance And Cry (4250382429388) виниловая пластинка
2 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
hfn music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
HFN Music
Barcode
[4250382429388]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Darkness Falls
Альбом (сингл)
Dance And Cry
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Night Games, The Answer, Liar's Kiss, Dance And Cry, Golden Bells, Darkness Falls, Paradise Trilogy 1, Hazy, My Father Told Me (He Was Wrong), Midsummer Wail, Thunder Roads
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Darkness Falls - Dance And Cry (4250382429388) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Night Games, The Answer, Liar's Kiss, Dance And Cry, Golden Bells, Darkness Falls, Paradise Trilogy 1, Hazy, My Father Told Me (He Was Wrong), Midsummer Wail, Thunder Roads

Отзывы о товаре Darkness Falls - Dance And Cry (4250382429388) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
hfn music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
HFN Music
Barcode
[4250382429388]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Darkness Falls
Альбом (сингл)
Dance And Cry
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Night Games, The Answer, Liar's Kiss, Dance And Cry, Golden Bells, Darkness Falls, Paradise Trilogy 1, Hazy, My Father Told Me (He Was Wrong), Midsummer Wail, Thunder Roads
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Night Games, The Answer, Liar's Kiss, Dance And Cry, Golden Bells, Darkness Falls, Paradise Trilogy 1, Hazy, My Father Told Me (He Was Wrong), Midsummer Wail, Thunder Roads
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Darkness Falls - Dance And Cry (4250382429388) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2690 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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