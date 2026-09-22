Top.Mail.Ru
Junie - Suzie Super Groupie (4251648412540) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Junie - Suzie Super Groupie (4251648412540) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Junie - Suzie Super Groupie (4251648412540) виниловая пластинка - фото 1
Junie - Suzie Super Groupie (4251648412540) виниловая пластинка - фото 2
Junie - Suzie Super Groupie (4251648412540) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Junie
Альбом (сингл)
Suzie Super Groupie
Жанр
Funk
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Junie - Suzie Super Groupie (4251648412540) виниловая пластинка - фото 1
  • Junie - Suzie Super Groupie (4251648412540) виниловая пластинка - фото 2
  • Junie - Suzie Super Groupie (4251648412540) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721714
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251648412540]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Junie
Альбом (сингл)
Suzie Super Groupie
Жанр
Funk
Трек-лист
Junie III, Suzie Thundertussy, If You Love Him, What Am I Gonna Do, Super Groupie, Surrender, Suzie
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Junie - Suzie Super Groupie (4251648412540) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Junie III, Suzie Thundertussy, If You Love Him, What Am I Gonna Do, Super Groupie, Surrender, Suzie

Отзывы о товаре Junie - Suzie Super Groupie (4251648412540) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251648412540]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Junie
Альбом (сингл)
Suzie Super Groupie
Жанр
Funk
Трек-лист
Junie III, Suzie Thundertussy, If You Love Him, What Am I Gonna Do, Super Groupie, Surrender, Suzie
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Junie III, Suzie Thundertussy, If You Love Him, What Am I Gonna Do, Super Groupie, Surrender, Suzie
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Junie - Suzie Super Groupie (4251648412540) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...