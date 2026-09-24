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Jawbone - Jawbone (0889397884314) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jawbone - Jawbone (0889397884314) виниловая пластинка

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Jawbone - Jawbone (0889397884314) виниловая пластинка - фото 1
Jawbone - Jawbone (0889397884314) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1970
Исполнитель
Jawbone
Альбом (сингл)
Jawbone
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jawbone - Jawbone (0889397884314) виниловая пластинка - фото 1
  • Jawbone - Jawbone (0889397884314) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721704
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Jawbone - Jawbone (0889397884314) виниловая пластинка
2 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Klimt Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Klimt Records
Barcode
[0889397884314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1970
Исполнитель
Jawbone
Альбом (сингл)
Jawbone
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Honeysuckle Redwood Cabin, Homestead, How's Ya Pa?, Brave White Knight, Bulldog Goes West, Across The Universe, Million Times Before, Money Is, Mister Custer, Song For Sunny, Chicago Cottage, Jeremiah Dreams
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jawbone - Jawbone (0889397884314) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Honeysuckle Redwood Cabin, Homestead, How's Ya Pa?, Brave White Knight, Bulldog Goes West, Across The Universe, Million Times Before, Money Is, Mister Custer, Song For Sunny, Chicago Cottage, Jeremiah Dreams



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Jawbone - Jawbone (0889397884314) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Klimt Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Klimt Records
Barcode
[0889397884314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1970
Исполнитель
Jawbone
Альбом (сингл)
Jawbone
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Honeysuckle Redwood Cabin, Homestead, How's Ya Pa?, Brave White Knight, Bulldog Goes West, Across The Universe, Million Times Before, Money Is, Mister Custer, Song For Sunny, Chicago Cottage, Jeremiah Dreams
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Honeysuckle Redwood Cabin, Homestead, How's Ya Pa?, Brave White Knight, Bulldog Goes West, Across The Universe, Million Times Before, Money Is, Mister Custer, Song For Sunny, Chicago Cottage, Jeremiah Dreams


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jawbone - Jawbone (0889397884314) виниловая пластинка – стоимость товара 2920 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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