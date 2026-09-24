Top.Mail.Ru
Langenberg - Central Heated House (4250382433156) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Langenberg - Central Heated House (4250382433156) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Langenberg - Central Heated House (4250382433156) виниловая пластинка - фото 1
Langenberg - Central Heated House (4250382433156) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Langenberg
Альбом (сингл)
Central Heated House
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Langenberg - Central Heated House (4250382433156) виниловая пластинка - фото 1
  • Langenberg - Central Heated House (4250382433156) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721700
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Langenberg - Central Heated House (4250382433156) виниловая пластинка
2 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4250382433156]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Langenberg
Альбом (сингл)
Central Heated House
Жанр
House
Трек-лист
Jade, Room 210, Groove 26, Shadows, Never Worry, Dreamliner, I'll Be Late, Planitz Proposal, Rain & Roses
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Langenberg - Central Heated House (4250382433156) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Jade, Room 210, Groove 26, Shadows, Never Worry, Dreamliner, I'll Be Late, Planitz Proposal, Rain & Roses

Отзывы о товаре Langenberg - Central Heated House (4250382433156) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4250382433156]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Langenberg
Альбом (сингл)
Central Heated House
Жанр
House
Трек-лист
Jade, Room 210, Groove 26, Shadows, Never Worry, Dreamliner, I'll Be Late, Planitz Proposal, Rain & Roses
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Jade, Room 210, Groove 26, Shadows, Never Worry, Dreamliner, I'll Be Late, Planitz Proposal, Rain & Roses
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Langenberg - Central Heated House (4250382433156) виниловая пластинка – стоимость товара 2920 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...