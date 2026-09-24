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Telephones - Vibe Telemetry (4260038314999) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Telephones - Vibe Telemetry (4260038314999) виниловая пластинка

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Telephones - Vibe Telemetry (4260038314999) виниловая пластинка - фото 1
Telephones - Vibe Telemetry (4260038314999) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Telephones
Альбом (сингл)
Vibe Telemetry
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Telephones - Vibe Telemetry (4260038314999) виниловая пластинка - фото 1
  • Telephones - Vibe Telemetry (4260038314999) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721643
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Telephones - Vibe Telemetry (4260038314999) виниловая пластинка
2 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Running Back
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Running Back
Barcode
[4260038314999]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Telephones
Альбом (сингл)
Vibe Telemetry
Жанр
House
Трек-лист
147 Stars, Sierra, Tripping Beauty, Datajungel, Highs And Bungalows, Sea, Hex and Moon, Mezcal Eclipse, Expanse, Entropikalia, Untitled (The Party), Flow System, DTMF
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Telephones - Vibe Telemetry (4260038314999) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: 147 Stars, Sierra, Tripping Beauty, Datajungel, Highs And Bungalows, Sea, Hex and Moon, Mezcal Eclipse, Expanse, Entropikalia, Untitled (The Party), Flow System, DTMF

Отзывы о товаре Telephones - Vibe Telemetry (4260038314999) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Running Back
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Running Back
Barcode
[4260038314999]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Telephones
Альбом (сингл)
Vibe Telemetry
Жанр
House
Трек-лист
147 Stars, Sierra, Tripping Beauty, Datajungel, Highs And Bungalows, Sea, Hex and Moon, Mezcal Eclipse, Expanse, Entropikalia, Untitled (The Party), Flow System, DTMF
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: 147 Stars, Sierra, Tripping Beauty, Datajungel, Highs And Bungalows, Sea, Hex and Moon, Mezcal Eclipse, Expanse, Entropikalia, Untitled (The Party), Flow System, DTMF
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Telephones - Vibe Telemetry (4260038314999) виниловая пластинка - купить по цене 2920 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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