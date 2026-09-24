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Cos - Viva Boma (4040824090128) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Cos - Viva Boma (4040824090128) виниловая пластинка

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Cos - Viva Boma (4040824090128) виниловая пластинка - фото 1
Cos - Viva Boma (4040824090128) виниловая пластинка - фото 2
Cos - Viva Boma (4040824090128) виниловая пластинка - фото 3
Cos - Viva Boma (4040824090128) виниловая пластинка - фото 4
Cos - Viva Boma (4040824090128) виниловая пластинка - фото 5
Cos - Viva Boma (4040824090128) виниловая пластинка - фото 6
Cos - Viva Boma (4040824090128) виниловая пластинка - фото 7
Cos - Viva Boma (4040824090128) виниловая пластинка - фото 8
Cos - Viva Boma (4040824090128) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Cos
Альбом (сингл)
Viva Boma
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cos - Viva Boma (4040824090128) виниловая пластинка - фото 1
  • Cos - Viva Boma (4040824090128) виниловая пластинка - фото 2
  • Cos - Viva Boma (4040824090128) виниловая пластинка - фото 3
  • Cos - Viva Boma (4040824090128) виниловая пластинка - фото 4
  • Cos - Viva Boma (4040824090128) виниловая пластинка - фото 5
  • Cos - Viva Boma (4040824090128) виниловая пластинка - фото 6
  • Cos - Viva Boma (4040824090128) виниловая пластинка - фото 7
  • Cos - Viva Boma (4040824090128) виниловая пластинка - фото 8
  • Cos - Viva Boma (4040824090128) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721606
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Cos - Viva Boma (4040824090128) виниловая пластинка
4 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Wah Wah
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wah Wah
Barcode
[4040824090128]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Cos
Альбом (сингл)
Viva Boma
Жанр
Jazz
Трек-лист
Perhaps Next Record, Koekelberg), Nog Verder, Boehme, Flamboya, In Lulu, L'Idiot L?on Ixelles
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cos - Viva Boma (4040824090128) виниловая пластинка

История группы Cos началась во второй половине шестидесятых, когда Даниэль Шелл объединил усилия с Жан-Полем Мюзеттом, Паскаль Сон и Робертом Перне, образовав группу Classroom. После распада Classroom Даниэль Шелл и Паскаль Сон продолжили свою деятельность и создали Cos вместе с Шарлем Лоосом, Аленом Гутье и Бобом Дарчем. Они создали экспериментальное джаз-роковое звучание, связанное с вышеупомянутыми влияниями, но не являясь простыми подражателями, поскольку всегда сохраняли свою индивидуальность. Viva Boma — их второй альбом, первоначально выпущенный в ноябре 1976 года, — добавил в звучание некоторые африканские мотивы, включая обложку, разработанную Аленом Гутье на основе концепции Даниэля Шелла, на которой изображено трио бегемотов, отсылающих к Боме, портовому городу на берегу реки Конго, и к Bomma, бельгийскому слову, означающему «бабушка» (отсюда и название, появляющееся с одной или двумя буквами «м» в разных частях обложки). Переиздание альбома Wah Wah выпущено в великолепном переиздании оригинальной обложки с вкладышем, содержащим фотографии и аннотации. Ограниченный тираж — 500 экземпляров, выпущен по лицензии и в сотрудничестве с Даниэлем Шеллом.



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
Wah Wah
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wah Wah
Barcode
[4040824090128]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Cos
Альбом (сингл)
Viva Boma
Жанр
Jazz
Трек-лист
Perhaps Next Record, Koekelberg), Nog Verder, Boehme, Flamboya, In Lulu, L'Idiot L?on Ixelles
Версия издания
лимитированное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
История группы Cos началась во второй половине шестидесятых, когда Даниэль Шелл объединил усилия с Жан-Полем Мюзеттом, Паскаль Сон и Робертом Перне, образовав группу Classroom. После распада Classroom Даниэль Шелл и Паскаль Сон продолжили свою деятельность и создали Cos вместе с Шарлем Лоосом, Аленом Гутье и Бобом Дарчем. Они создали экспериментальное джаз-роковое звучание, связанное с вышеупомянутыми влияниями, но не являясь простыми подражателями, поскольку всегда сохраняли свою индивидуальность. Viva Boma — их второй альбом, первоначально выпущенный в ноябре 1976 года, — добавил в звучание некоторые африканские мотивы, включая обложку, разработанную Аленом Гутье на основе концепции Даниэля Шелла, на которой изображено трио бегемотов, отсылающих к Боме, портовому городу на берегу реки Конго, и к Bomma, бельгийскому слову, означающему «бабушка» (отсюда и название, появляющееся с одной или двумя буквами «м» в разных частях обложки). Переиздание альбома Wah Wah выпущено в великолепном переиздании оригинальной обложки с вкладышем, содержащим фотографии и аннотации. Ограниченный тираж — 500 экземпляров, выпущен по лицензии и в сотрудничестве с Даниэлем Шеллом.


Теги товара: Limited Edition
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Cos - Viva Boma (4040824090128) виниловая пластинка - по цене 4310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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