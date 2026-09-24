Cos - Viva Boma (4040824090128) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Cos - Viva Boma (4040824090128) виниловая пластинка
История группы Cos началась во второй половине шестидесятых, когда Даниэль Шелл объединил усилия с Жан-Полем Мюзеттом, Паскаль Сон и Робертом Перне, образовав группу Classroom. После распада Classroom Даниэль Шелл и Паскаль Сон продолжили свою деятельность и создали Cos вместе с Шарлем Лоосом, Аленом Гутье и Бобом Дарчем. Они создали экспериментальное джаз-роковое звучание, связанное с вышеупомянутыми влияниями, но не являясь простыми подражателями, поскольку всегда сохраняли свою индивидуальность. Viva Boma — их второй альбом, первоначально выпущенный в ноябре 1976 года, — добавил в звучание некоторые африканские мотивы, включая обложку, разработанную Аленом Гутье на основе концепции Даниэля Шелла, на которой изображено трио бегемотов, отсылающих к Боме, портовому городу на берегу реки Конго, и к Bomma, бельгийскому слову, означающему «бабушка» (отсюда и название, появляющееся с одной или двумя буквами «м» в разных частях обложки). Переиздание альбома Wah Wah выпущено в великолепном переиздании оригинальной обложки с вкладышем, содержащим фотографии и аннотации. Ограниченный тираж — 500 экземпляров, выпущен по лицензии и в сотрудничестве с Даниэлем Шеллом.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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