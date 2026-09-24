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Age - The Orion Years (4251648415374) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Age - The Orion Years (4251648415374) виниловая пластинка

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Age - The Orion Years (4251648415374) виниловая пластинка - фото 1
Age - The Orion Years (4251648415374) виниловая пластинка - фото 2
Age - The Orion Years (4251648415374) виниловая пластинка - фото 3
Age - The Orion Years (4251648415374) виниловая пластинка - фото 4
Age - The Orion Years (4251648415374) виниловая пластинка - фото 5
Age - The Orion Years (4251648415374) виниловая пластинка - фото 6
Age - The Orion Years (4251648415374) виниловая пластинка - фото 7
Age - The Orion Years (4251648415374) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Age
Альбом (сингл)
The Orion Years
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Age - The Orion Years (4251648415374) виниловая пластинка - фото 1
  • Age - The Orion Years (4251648415374) виниловая пластинка - фото 2
  • Age - The Orion Years (4251648415374) виниловая пластинка - фото 3
  • Age - The Orion Years (4251648415374) виниловая пластинка - фото 4
  • Age - The Orion Years (4251648415374) виниловая пластинка - фото 5
  • Age - The Orion Years (4251648415374) виниловая пластинка - фото 6
  • Age - The Orion Years (4251648415374) виниловая пластинка - фото 7
  • Age - The Orion Years (4251648415374) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721561
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Age - The Orion Years (4251648415374) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251648415374]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Age
Альбом (сингл)
The Orion Years
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Lichtspruch, Transmitter Love, Lagrange Point L5, Parallelwelt, Tamara Jagellovsk, Lancet, Eine Fremde Lebensform, Leviathan, Zeitsprung
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Age - The Orion Years (4251648415374) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Lichtspruch, Transmitter Love, Lagrange Point L5, Parallelwelt, Tamara Jagellovsk, Lancet, Eine Fremde Lebensform, Leviathan, Zeitsprung

Отзывы о товаре Age - The Orion Years (4251648415374) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251648415374]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Age
Альбом (сингл)
The Orion Years
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Lichtspruch, Transmitter Love, Lagrange Point L5, Parallelwelt, Tamara Jagellovsk, Lancet, Eine Fremde Lebensform, Leviathan, Zeitsprung
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Lichtspruch, Transmitter Love, Lagrange Point L5, Parallelwelt, Tamara Jagellovsk, Lancet, Eine Fremde Lebensform, Leviathan, Zeitsprung
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Age - The Orion Years (4251648415374) виниловая пластинка - по цене 3970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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