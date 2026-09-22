Anathema - Untouchable (0802644824611) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Anathema - Untouchable (0802644824611) виниловая пластинка
Концертный альбом Untouchable, записанный во время выступления в древнеримском амфитеатре в Пловдиве (Болгария), запечатлел Anathema на пике их творческой формы. Двойной альбом включает как мощные, расширенные версии композиций с Weather Systems и Distant Satellites (The Lost Song, Untouchable), так и редко исполняемые ранние вещи (Fragile Dreams), создавая идеальный баланс между разными периодами группы. Особенность этого релига — в его почти мистической атмосфере: древние стены амфитеатра, естественная акустика и потрясающая игра света создали уникальный симбиоз музыки и пространства. Звучание группы здесь особенно объемное — струнные, дополнительные перкуссии и многоголосый вокал (включая дуэты Винсента Каванага и Ли Дуглас) превращают каждый трек в эпическое полотно. Untouchable — это не просто концертная запись, а свидетельство того, как эмоционально интенсивная музыка Anathema обретает новую жизнь на сцене.
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