Subnesia - An Introduction (0784987078541) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Subnesia
Альбом (сингл)
An Introduction
Жанр
Funk
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 721518
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Характеристики
Бренд
Music For Dreams
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music For Dreams
Barcode
[0784987078541]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Subnesia
Альбом (сингл)
An Introduction
Жанр
Funk
Трек-лист
Historia Del Amor, Atardecer, Malena, Here With You, Baila Gitano, Nobody But You, Les Cris Dans Le Vent, Song Of Life, Luvia en Punta Galera
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Subnesia - An Introduction (0784987078541) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Historia Del Amor, Atardecer, Malena, Here With You, Baila Gitano, Nobody But You, Les Cris Dans Le Vent, Song Of Life, Luvia en Punta Galera
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Music For Dreams
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music For Dreams
Barcode
[0784987078541]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Subnesia
Альбом (сингл)
An Introduction
Жанр
Funk
Трек-лист
Historia Del Amor, Atardecer, Malena, Here With You, Baila Gitano, Nobody But You, Les Cris Dans Le Vent, Song Of Life, Luvia en Punta Galera
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Historia Del Amor, Atardecer, Malena, Here With You, Baila Gitano, Nobody But You, Les Cris Dans Le Vent, Song Of Life, Luvia en Punta Galera
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Subnesia - An Introduction (0784987078541) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5750 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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