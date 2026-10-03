Kendrick Lamar - Damn (0602557618280) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Kendrick Lamar
Альбом (сингл)
Kendrick Lamar
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 410 руб.
В наличии
Код товара: 402443
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6 410 руб.
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Коллекция Lamar, Kendrick
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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602557618280]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Kendrick Lamar
Альбом (сингл)
Kendrick Lamar
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Blood, Dna, Yah, Element, Feel, Loyalty, Pride, Humble, Lust, Love, Xxx, Fear, God, Duckworth
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Kendrick Lamar - Damn (0602557618280) виниловая пластинка
Track List
|Blood
|1:58
|DNA
|3:05
|Yah
|2:39
|Element
|3:28
|Feel
|3:34
|Loyalty
|3:47
|Pride
|4:31
|Humble
|2:56
|Lust
|5:08
|Love
|3:31
|XXX
|4:14
|Fear
|6:54
|God
|4:08
|Duckworth
|4:08
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Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602557618280]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Kendrick Lamar
Альбом (сингл)
Kendrick Lamar
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Blood, Dna, Yah, Element, Feel, Loyalty, Pride, Humble, Lust, Love, Xxx, Fear, God, Duckworth
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Track List
|Blood
|1:58
|DNA
|3:05
|Yah
|2:39
|Element
|3:28
|Feel
|3:34
|Loyalty
|3:47
|Pride
|4:31
|Humble
|2:56
|Lust
|5:08
|Love
|3:31
|XXX
|4:14
|Fear
|6:54
|God
|4:08
|Duckworth
|4:08
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Kendrick Lamar - Damn (0602557618280) виниловая пластинка - купить по цене 6410 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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