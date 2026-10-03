Kendrick Lamar - Untitled Unmastered. (0602547866813) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Kendrick Lamar
Альбом (сингл)
Untitled Unmastered.
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб.
В наличии
Код товара: 402446
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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602547866813]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Kendrick Lamar
Альбом (сингл)
Untitled Unmastered.
Жанр
Jazz
Трек-лист
Untitled 01 | 08.19.2014., Untitled 02 | 06.23.2014., Untitled 03 | 05.28.2013., Untitled 04 | 08.14.2014., Untitled 05 | 09.21.2014., Untitled 06 | 06.30.2014., Untitled 07 | 2014–2016, Untitled 08 | 09.06.2014.
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Kendrick Lamar - Untitled Unmastered. (0602547866813) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Untitled 01 | 08.19.2014., Untitled 02 | 06.23.2014., Untitled 03 | 05.28.2013., Untitled 04 | 08.14.2014., Untitled 05 | 09.21.2014., Untitled 06 | 06.30.2014., Untitled 07 | 2014–2016, Untitled 08 | 09.06.2014.
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Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602547866813]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Kendrick Lamar
Альбом (сингл)
Untitled Unmastered.
Жанр
Jazz
Трек-лист
Untitled 01 | 08.19.2014., Untitled 02 | 06.23.2014., Untitled 03 | 05.28.2013., Untitled 04 | 08.14.2014., Untitled 05 | 09.21.2014., Untitled 06 | 06.30.2014., Untitled 07 | 2014–2016, Untitled 08 | 09.06.2014.
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Untitled 01 | 08.19.2014., Untitled 02 | 06.23.2014., Untitled 03 | 05.28.2013., Untitled 04 | 08.14.2014., Untitled 05 | 09.21.2014., Untitled 06 | 06.30.2014., Untitled 07 | 2014–2016, Untitled 08 | 09.06.2014.
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Kendrick Lamar - Untitled Unmastered. (0602547866813) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4200 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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