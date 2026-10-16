Metallica - Metallica (0850007452001) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Metallica - Metallica (0850007452001) виниловая пластинка
Metallica - пятый студийный альбом одноимённой метал-группы Metallica, вышедший 12 августа 1991 года, также известный публике как Чёрный альбом. Занял 1 строчку в хит-параде США и 1 - в хит-параде Великобритании. Всего продано около 30 миллионов копий по всему миру, что сделало его самым продаваемым альбомом из дискографии Metallica и одним из самых продаваемых в истории метала. Именно из этого альбома и вышли самые известные для широкой публики песни: "Enter Sandman", "The Unforgiven", "Sad But True" и "Nothing Else Matters". Лимитированное ремастированное переиздание на чёрном виниле включает код для скачивания альбома в MP3-формате. Metallica - американская метал-группа, образованная в 1981 году. Исполняет музыку в стиле трэш-метал и хэви-метал. "Metallica" оказала большое влияние на развитие метала и входит (наряду со "Slayer", "Megadeth" и "Anthrax") в "большую четвёрку трэш-метала". Альбомы "Metallica" были проданы в общей сложности в количестве более 100 миллионов экземпляров по всему миру, что делает её самым коммерчески успешным металическим коллективом. В 2011 году один из крупнейших журналов о метал-музыке "Kerrang!" в июньском номере признал "Metallica" лучшей метал-группой последних 30 лет.
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Теги товара: Metallica
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Теги товара: Metallica
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