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Thirty Seconds To Mars - Thirty Seconds To Mars (0602547993656) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Thirty Seconds To Mars - Thirty Seconds To Mars (0602547993656) виниловая пластинка

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Thirty Seconds To Mars - Thirty Seconds To Mars (0602547993656) виниловая пластинка - фото 1
Thirty Seconds To Mars - Thirty Seconds To Mars (0602547993656) виниловая пластинка - фото 2
Thirty Seconds To Mars - Thirty Seconds To Mars (0602547993656) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Thirty Seconds To Mars
Альбом (сингл)
Thirty Seconds To Mars
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Thirty Seconds To Mars - Thirty Seconds To Mars (0602547993656) виниловая пластинка - фото 1
  • Thirty Seconds To Mars - Thirty Seconds To Mars (0602547993656) виниловая пластинка - фото 2
  • Thirty Seconds To Mars - Thirty Seconds To Mars (0602547993656) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 710 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 403260
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Thirty Seconds To Mars - Thirty Seconds To Mars (0602547993656) виниловая пластинка
5 710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602547993656]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Thirty Seconds To Mars
Альбом (сингл)
Thirty Seconds To Mars
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Capricorn (A Brand New Name), Edge of the Earth, Fallen, Oblivion, Buddha for Mary, Echelon, Welcome to the Universe, The Mission, End of the Beginning, 93 Million Miles, Year Zero/The Struggle
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Thirty Seconds To Mars - Thirty Seconds To Mars (0602547993656) виниловая пластинка

Track List

A1Capricorn [A Brand New Name]
A2Edge Of The Earth
A3Fallen
B1Oblivion
B2Buddha For Mary
B3Echelon
C1Welcome To The Universe
C2The Mission
C3End Of The Beginning
D193 Million Miles
D2Year Zero

Отзывы о товаре Thirty Seconds To Mars - Thirty Seconds To Mars (0602547993656) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602547993656]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Thirty Seconds To Mars
Альбом (сингл)
Thirty Seconds To Mars
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Capricorn (A Brand New Name), Edge of the Earth, Fallen, Oblivion, Buddha for Mary, Echelon, Welcome to the Universe, The Mission, End of the Beginning, 93 Million Miles, Year Zero/The Struggle
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Capricorn [A Brand New Name]
A2Edge Of The Earth
A3Fallen
B1Oblivion
B2Buddha For Mary
B3Echelon
C1Welcome To The Universe
C2The Mission
C3End Of The Beginning
D193 Million Miles
D2Year Zero
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Thirty Seconds To Mars - Thirty Seconds To Mars (0602547993656) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5710 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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