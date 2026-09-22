Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Orfeus DH
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
80
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
75
Цвет
белый
Форма бака
овальная
Тип ТЭНа
сухой
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%11 610 руб. 15 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 721064
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Характеристики
Бренд
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
80
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
75
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Форма бака
овальная
Дисплей
нет
Тип ТЭНа
сухой
Защита от перегрева
да
Магниевый анод
Да
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Подводка
нижняя
Управление
механическое
Класс водостойкости
IPX4
Тип электропитания
от сети
Напряжение электропитания, В
220 - 240 В
Потребляемая мощность, кВт
1.5
Ширина, см
46
Высота, см
75.2
Глубина, см
49.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
81х52х52
Вес, кг.
27.1
Описание товара Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Orfeus DH
Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Orfeus DH
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Прочая техника для дома, Техника для уборки, Швейная техника, проточные, кухонные, недорогие, проточные 3.5 квт
Теги товара: накопительные
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Бренд
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
80
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
75
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Форма бака
овальная
Дисплей
нет
Тип ТЭНа
сухой
Развернуть
Защита от перегрева
да
Магниевый анод
Да
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Подводка
нижняя
Управление
механическое
Класс водостойкости
IPX4
Тип электропитания
от сети
Напряжение электропитания, В
220 - 240 В
Потребляемая мощность, кВт
1.5
Ширина, см
46
Высота, см
75.2
Глубина, см
49.7
Страна производитель
Китай
Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Orfeus DH
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Прочая техника для дома, Техника для уборки, Швейная техника, проточные, кухонные, недорогие, проточные 3.5 квт
Теги товара: накопительные
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Прочая техника для дома, Техника для уборки, Швейная техника, проточные, кухонные, недорогие, проточные 3.5 квт
Теги товара: накопительные
Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Orfeus DH - по цене 11610 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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