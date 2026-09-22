Top.Mail.Ru
Телевизор Blackton BT 40F36B Black купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Телевизор Blackton BT 40F36B Black

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Телевизор Blackton BT 40F36B Black - фото 1
Телевизор Blackton BT 40F36B Black - фото 2
Телевизор Blackton BT 40F36B Black - фото 3
Телевизор Blackton BT 40F36B Black - фото 4
Телевизор Blackton BT 40F36B Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Тип матрицы
Direct LED
Разрешение экрана
1920x1080
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
1080р (Full HD)
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
  • Телевизор Blackton BT 40F36B Black - фото 1
  • Телевизор Blackton BT 40F36B Black - фото 2
  • Телевизор Blackton BT 40F36B Black - фото 3
  • Телевизор Blackton BT 40F36B Black - фото 4
  • Телевизор Blackton BT 40F36B Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721019
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Телевизоры
Комплектация
Телевизор, подставка, пульт управления, батарейки ААА - 2 шт.
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Диагональ экрана, см
102
Тип матрицы
Direct LED
Разрешение экрана
1920x1080
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
95х57х10
Вес, кг.
5.6

Описание товара Телевизор Blackton BT 40F36B Black

Телевизоры Blackton от бренда BQ представляют собой идеальное сочетание высококачественного изображения и стильного дизайна. С диагональю 40 дюймов (101 см) и разрешением 1920x1080 пикселей, эти телевизоры обеспечивают четкость и яркость изображения в формате Full HD (1080р), благодаря технологии Direct LED подсветки. Частота обновления 60 Гц гарантирует плавное отображение динамичных сцен, что особенно важно для любителей экшн-фильмов и спортивных трансляций. Blackton оснащен встроенными цифровыми тюнерами стандарта DVB-C, что позволяет принимать кабельное телевидение без дополнительного оборудования. Телевизоры имеют три HDMI входа, что облегчает подключение различных внешних устройств, таких как игровые консоли и мультимедийные проигрыватели. Аудиосистема Blackton обеспечивает чистый и мощный звук с общей выходной мощностью 16 Вт, создавая эффект полного погружения в происходящее на экране. Возможность крепления на стену с использованием стандарта VESA 100x100 позволяет легко интегрировать телевизор в интерьер любого помещения. Телевизоры Blackton доступны в элегантном черном цвете, что подчеркивает их современный и универсальный стиль. Имея вес с подставкой всего 4,3 кг, они удобны для транспортировки и установки. Производятся эти телевизоры в России, что гарантирует высокое качество сборки и надежность. Blackton — это оптимальный выбор для ценителей качества и функциональности.

Отзывы о товаре Телевизор Blackton BT 40F36B Black




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Телевизоры
Комплектация
Телевизор, подставка, пульт управления, батарейки ААА - 2 шт.
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Диагональ экрана, см
102
Тип матрицы
Direct LED
Разрешение экрана
1920x1080
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Поддержка Smart TV
нет
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизоры Blackton от бренда BQ представляют собой идеальное сочетание высококачественного изображения и стильного дизайна. С диагональю 40 дюймов (101 см) и разрешением 1920x1080 пикселей, эти телевизоры обеспечивают четкость и яркость изображения в формате Full HD (1080р), благодаря технологии Direct LED подсветки. Частота обновления 60 Гц гарантирует плавное отображение динамичных сцен, что особенно важно для любителей экшн-фильмов и спортивных трансляций. Blackton оснащен встроенными цифровыми тюнерами стандарта DVB-C, что позволяет принимать кабельное телевидение без дополнительного оборудования. Телевизоры имеют три HDMI входа, что облегчает подключение различных внешних устройств, таких как игровые консоли и мультимедийные проигрыватели. Аудиосистема Blackton обеспечивает чистый и мощный звук с общей выходной мощностью 16 Вт, создавая эффект полного погружения в происходящее на экране. Возможность крепления на стену с использованием стандарта VESA 100x100 позволяет легко интегрировать телевизор в интерьер любого помещения. Телевизоры Blackton доступны в элегантном черном цвете, что подчеркивает их современный и универсальный стиль. Имея вес с подставкой всего 4,3 кг, они удобны для транспортировки и установки. Производятся эти телевизоры в России, что гарантирует высокое качество сборки и надежность. Blackton — это оптимальный выбор для ценителей качества и функциональности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор Blackton BT 40F36B Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...