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Телевизор BQ 32HNF01B Black купить с доставкой в Москве
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Телевизор BQ 32HNF01B Black

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Телевизор BQ 32HNF01B Black - фото 1
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Телевизор BQ 32HNF01B Black - фото 6
Телевизор BQ 32HNF01B Black - фото 7
Телевизор BQ 32HNF01B Black - фото 8
Телевизор BQ 32HNF01B Black - фото 9
Телевизор BQ 32HNF01B Black - фото 10
Телевизор BQ 32HNF01B Black - фото 11
Телевизор BQ 32HNF01B Black - фото 12
Телевизор BQ 32HNF01B Black - фото 13
Телевизор BQ 32HNF01B Black - фото 14
Телевизор BQ 32HNF01B Black - фото 15
Телевизор BQ 32HNF01B Black - фото 16
Телевизор BQ 32HNF01B Black - фото 17
Телевизор BQ 32HNF01B Black - фото 18
Телевизор BQ 32HNF01B Black - фото 19
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Телевизор BQ 32HNF01B Black - фото 22
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизор
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Количество HDMI
3
  • Телевизор BQ 32HNF01B Black - фото 1
  • Телевизор BQ 32HNF01B Black - фото 2
  • Телевизор BQ 32HNF01B Black - фото 3
  • Телевизор BQ 32HNF01B Black - фото 4
  • Телевизор BQ 32HNF01B Black - фото 5
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  • Телевизор BQ 32HNF01B Black - фото 7
  • Телевизор BQ 32HNF01B Black - фото 8
  • Телевизор BQ 32HNF01B Black - фото 9
  • Телевизор BQ 32HNF01B Black - фото 10
  • Телевизор BQ 32HNF01B Black - фото 11
  • Телевизор BQ 32HNF01B Black - фото 12
  • Телевизор BQ 32HNF01B Black - фото 13
  • Телевизор BQ 32HNF01B Black - фото 14
  • Телевизор BQ 32HNF01B Black - фото 15
  • Телевизор BQ 32HNF01B Black - фото 16
  • Телевизор BQ 32HNF01B Black - фото 17
  • Телевизор BQ 32HNF01B Black - фото 18
  • Телевизор BQ 32HNF01B Black - фото 19
  • Телевизор BQ 32HNF01B Black - фото 20
  • Телевизор BQ 32HNF01B Black - фото 21
  • Телевизор BQ 32HNF01B Black - фото 22
  • Телевизор BQ 32HNF01B Black - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721011
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Телевизор
Комплектация
телевизор, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
нет
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
композитный AV, композитный mini AV
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x150
Энергопотребление при работе, Вт
60
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
76х46х8
Вес, кг.
4

Описание товара Телевизор BQ 32HNF01B Black

Общие данные: Габариты (без подставки): 42.3x71.5х6.2 см Габариты (с подставкой): 47.2x71.5x18.5 см Диагональ: 32" (81 см) Разрешение: 1366x768 Яркость: 200 кд/м² Контрастность: 3000:1 Угол обзора по горизонтали/вертикали: 178/178 Разъемы (вход): антенный, 3 x HDMI, 2 x USB, композитный Разъемы (выход): S/PDIF, mini-Jack 3.5 Изображение: Тип подсветки: Direct LED Соотношение сторон: 16:9 Частота обновления экрана: 60 Гц Системы вещания: Цифровой и Аналоговый Тюнер DVB-C/DVB-T/DVB-T2 Звук: Мощность акустической системы: 16 Вт Тип динамика: 2.0 канала Дополнительная информация: Пульт ДУ Телетекст Тонкие рамки Тип блока питания: встроенный Максимальное энергопотребление: 60 Вт Цвет корпуса: черный Вес: 3.4 кг Крепление на стену VESA (мм): 100x150 Внимание: крепление в комплект не входит и приобретается отдельно!

Отзывы о товаре Телевизор BQ 32HNF01B Black




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Телевизор
Комплектация
телевизор, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
нет
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Развернуть
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
композитный AV, композитный mini AV
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x150
Энергопотребление при работе, Вт
60
Страна производитель
Китай
Описание
Общие данные: Габариты (без подставки): 42.3x71.5х6.2 см Габариты (с подставкой): 47.2x71.5x18.5 см Диагональ: 32" (81 см) Разрешение: 1366x768 Яркость: 200 кд/м² Контрастность: 3000:1 Угол обзора по горизонтали/вертикали: 178/178 Разъемы (вход): антенный, 3 x HDMI, 2 x USB, композитный Разъемы (выход): S/PDIF, mini-Jack 3.5 Изображение: Тип подсветки: Direct LED Соотношение сторон: 16:9 Частота обновления экрана: 60 Гц Системы вещания: Цифровой и Аналоговый Тюнер DVB-C/DVB-T/DVB-T2 Звук: Мощность акустической системы: 16 Вт Тип динамика: 2.0 канала Дополнительная информация: Пульт ДУ Телетекст Тонкие рамки Тип блока питания: встроенный Максимальное энергопотребление: 60 Вт Цвет корпуса: черный Вес: 3.4 кг Крепление на стену VESA (мм): 100x150 Внимание: крепление в комплект не входит и приобретается отдельно!
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Доставка
Отзывы


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