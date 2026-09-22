Телевизор BQ 32HNF01B Black
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Телевизор BQ 32HNF01B Black
Общие данные: Габариты (без подставки): 42.3x71.5х6.2 см Габариты (с подставкой): 47.2x71.5x18.5 см Диагональ: 32" (81 см) Разрешение: 1366x768 Яркость: 200 кд/м² Контрастность: 3000:1 Угол обзора по горизонтали/вертикали: 178/178 Разъемы (вход): антенный, 3 x HDMI, 2 x USB, композитный Разъемы (выход): S/PDIF, mini-Jack 3.5 Изображение: Тип подсветки: Direct LED Соотношение сторон: 16:9 Частота обновления экрана: 60 Гц Системы вещания: Цифровой и Аналоговый Тюнер DVB-C/DVB-T/DVB-T2 Звук: Мощность акустической системы: 16 Вт Тип динамика: 2.0 канала Дополнительная информация: Пульт ДУ Телетекст Тонкие рамки Тип блока питания: встроенный Максимальное энергопотребление: 60 Вт Цвет корпуса: черный Вес: 3.4 кг Крепление на стену VESA (мм): 100x150 Внимание: крепление в комплект не входит и приобретается отдельно!
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