Телевизор BQ 32FS36B Black
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Характеристики
Описание товара Телевизор BQ 32FS36B Black
Телевизор BQ с диагональю 32 дюйма (81 см) — это стильное и функциональное устройство, которое станет отличным выбором для любого дома. Визуальное впечатление обеспечивает экран с типом подсветки Direct LED, что обеспечивает яркое и насыщенное изображение. Частота обновления 60 Гц добавляет плавности и четкости воспроизведению динамичных сцен. Благодаря операционной системе Android TV и поддержке Smart TV, возможности устройства значительно расширяются: вы сможете легко пользоваться множеством онлайн-сервисов, приложений и потокового видео. Наличие встроенного Wi-Fi и порта Ethernet позволяет подключать телевизор к интернету для быстрого и удобного потокового воспроизведения контента. Для подключения внешних устройств предусмотрено три HDMI-порта, что позволяет без проблем подключать консоли, медиаплееры и другие гаджеты. Телевизор поддерживает цифровые тюнеры DVB-C, DVB-T и DVB-T2, что обеспечивает прием и просмотр различных телевизионных каналов. Телевизор BQ весит всего 3,7 кг без подставки, что облегчает его установку и, при необходимости, позволяет без труда использовать крепление на стену стандарта VESA 100x100. Элегантный черный цвет корпуса телевизора легко впишется в любой интерьер. Сочетание функциональности, современного дизайна и возможностей подключения делает этот телевизор идеальным вариантом для тех, кто ищет надежное и многофункциональное устройство для дома.
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