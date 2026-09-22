Ost - Cyberpunk 2077: Phantom Liberty (0196588481918) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 720525
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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0196588481918]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
I'm A Netrunner – P.T. Adamczyk, Force Projection – P.T. Adamczyk, On The Prowl – P.T. Adamczyk, Bravo Foxtrot Golf – P.T. Adamczyk, Not A Plan, A Man – P.T. Adamczyk, Infiltration Compromised – Jacek Paciorkowski, Agent Provocateur – Jacek Paciorkowski, Hardest To Be – P.T. Adamczyk, Just Another Weapon – P.T. Adamczyk, The Man In Charge – Jacek Paciorkowski, Apex Predators – P.T. Adamczyk, You Can't Hide From Us – P.T. Adamczyk, Contra La Luna – P.T. Adamczyk, Never Looking Back – P.T. Adamczy
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ost - Cyberpunk 2077: Phantom Liberty (0196588481918) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I'm A Netrunner – P.T. Adamczyk, Force Projection – P.T. Adamczyk, On The Prowl – P.T. Adamczyk, Bravo Foxtrot Golf – P.T. Adamczyk, Not A Plan, A Man – P.T. Adamczyk, Infiltration Compromised – Jacek Paciorkowski, Agent Provocateur – Jacek Paciorkowski, Hardest To Be – P.T. Adamczyk, Just Another Weapon – P.T. Adamczyk, The Man In Charge – Jacek Paciorkowski, Apex Predators – P.T. Adamczyk, You Can't Hide From Us – P.T. Adamczyk, Contra La Luna – P.T. Adamczyk, Never Looking Back – P.T. Adamczyk, Test Of Loyalty – P.T. Adamczyk
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Теги товара: Кинематограф
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Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0196588481918]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
I'm A Netrunner – P.T. Adamczyk, Force Projection – P.T. Adamczyk, On The Prowl – P.T. Adamczyk, Bravo Foxtrot Golf – P.T. Adamczyk, Not A Plan, A Man – P.T. Adamczyk, Infiltration Compromised – Jacek Paciorkowski, Agent Provocateur – Jacek Paciorkowski, Hardest To Be – P.T. Adamczyk, Just Another Weapon – P.T. Adamczyk, The Man In Charge – Jacek Paciorkowski, Apex Predators – P.T. Adamczyk, You Can't Hide From Us – P.T. Adamczyk, Contra La Luna – P.T. Adamczyk, Never Looking Back – P.T. Adamczy
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I'm A Netrunner – P.T. Adamczyk, Force Projection – P.T. Adamczyk, On The Prowl – P.T. Adamczyk, Bravo Foxtrot Golf – P.T. Adamczyk, Not A Plan, A Man – P.T. Adamczyk, Infiltration Compromised – Jacek Paciorkowski, Agent Provocateur – Jacek Paciorkowski, Hardest To Be – P.T. Adamczyk, Just Another Weapon – P.T. Adamczyk, The Man In Charge – Jacek Paciorkowski, Apex Predators – P.T. Adamczyk, You Can't Hide From Us – P.T. Adamczyk, Contra La Luna – P.T. Adamczyk, Never Looking Back – P.T. Adamczyk, Test Of Loyalty – P.T. Adamczyk
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Ost - Cyberpunk 2077: Phantom Liberty (0196588481918) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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