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Velvet Underground - Collected (0602557632125) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Velvet Underground - Collected (0602557632125) виниловая пластинка

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Velvet Underground - Collected (0602557632125) виниловая пластинка - фото 1
Velvet Underground - Collected (0602557632125) виниловая пластинка - фото 2
Velvet Underground - Collected (0602557632125) виниловая пластинка - фото 3
Velvet Underground - Collected (0602557632125) виниловая пластинка - фото 4
Velvet Underground - Collected (0602557632125) виниловая пластинка - фото 5
Velvet Underground - Collected (0602557632125) виниловая пластинка - фото 6
Velvet Underground - Collected (0602557632125) виниловая пластинка - фото 7
Velvet Underground - Collected (0602557632125) виниловая пластинка - фото 8
Velvet Underground - Collected (0602557632125) виниловая пластинка - фото 9
Velvet Underground - Collected (0602557632125) виниловая пластинка - фото 10
Velvet Underground - Collected (0602557632125) виниловая пластинка - фото 11
Velvet Underground - Collected (0602557632125) виниловая пластинка - фото 12
Velvet Underground - Collected (0602557632125) виниловая пластинка - фото 13
Velvet Underground - Collected (0602557632125) виниловая пластинка - фото 14
Velvet Underground - Collected (0602557632125) виниловая пластинка - фото 15
Velvet Underground - Collected (0602557632125) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Velvet Underground
Альбом (сингл)
Collected
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Velvet Underground - Collected (0602557632125) виниловая пластинка - фото 1
  • Velvet Underground - Collected (0602557632125) виниловая пластинка - фото 2
  • Velvet Underground - Collected (0602557632125) виниловая пластинка - фото 3
  • Velvet Underground - Collected (0602557632125) виниловая пластинка - фото 4
  • Velvet Underground - Collected (0602557632125) виниловая пластинка - фото 5
  • Velvet Underground - Collected (0602557632125) виниловая пластинка - фото 6
  • Velvet Underground - Collected (0602557632125) виниловая пластинка - фото 7
  • Velvet Underground - Collected (0602557632125) виниловая пластинка - фото 8
  • Velvet Underground - Collected (0602557632125) виниловая пластинка - фото 9
  • Velvet Underground - Collected (0602557632125) виниловая пластинка - фото 10
  • Velvet Underground - Collected (0602557632125) виниловая пластинка - фото 11
  • Velvet Underground - Collected (0602557632125) виниловая пластинка - фото 12
  • Velvet Underground - Collected (0602557632125) виниловая пластинка - фото 13
  • Velvet Underground - Collected (0602557632125) виниловая пластинка - фото 14
  • Velvet Underground - Collected (0602557632125) виниловая пластинка - фото 15
  • Velvet Underground - Collected (0602557632125) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 720509
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Velvet Underground - Collected (0602557632125) виниловая пластинка
4 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0602557632125]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Velvet Underground
Альбом (сингл)
Collected
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
I'm Waiting For The Man, Venus In Furs, All Tomorrow's Parties, There She Goes Again, Heroin, Femme Fatale, I Heard Her Call My Name, White Light/White Heat, Here She Comes Now, Sister Ray, Hey Mr. Rain, Stephanie Says, She's My Best Friend, Andy's Chest, Candy Says, What Goes On, Some Kinda Love, Lisa Says, Pale Blue Eyes, The Murder Mystery, We're Gonna Have A Real Good Time Together, Foggy Notion, One Of These Days
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Collected (2)
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Velvet Underground - Collected (0602557632125) виниловая пластинка

Компиляция лучших композиций группы The Velvet Underground в рамках серии Collected. Ограниченное издание на цветном виниле, включает 4-х страничный буклет. Всего выпущено 3000 экземпляров. Группа The Velvet Underground образовалась в 1964 году в США. Альбомы коллектива не имели высоких рейтингов и продаж, однако оказали большое влияние на развитие рок-музыки. Журнал Rolling Stone присвоил команде 19 позицию в списке «100 величайших артистов всех времён», также название группы было внесено в Зал славы рок-н-ролла.

Отзывы о товаре Velvet Underground - Collected (0602557632125) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0602557632125]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Velvet Underground
Альбом (сингл)
Collected
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
I'm Waiting For The Man, Venus In Furs, All Tomorrow's Parties, There She Goes Again, Heroin, Femme Fatale, I Heard Her Call My Name, White Light/White Heat, Here She Comes Now, Sister Ray, Hey Mr. Rain, Stephanie Says, She's My Best Friend, Andy's Chest, Candy Says, What Goes On, Some Kinda Love, Lisa Says, Pale Blue Eyes, The Murder Mystery, We're Gonna Have A Real Good Time Together, Foggy Notion, One Of These Days
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Collected (2)
Страна производитель
США
Описание
Компиляция лучших композиций группы The Velvet Underground в рамках серии Collected. Ограниченное издание на цветном виниле, включает 4-х страничный буклет. Всего выпущено 3000 экземпляров. Группа The Velvet Underground образовалась в 1964 году в США. Альбомы коллектива не имели высоких рейтингов и продаж, однако оказали большое влияние на развитие рок-музыки. Журнал Rolling Stone присвоил команде 19 позицию в списке «100 величайших артистов всех времён», также название группы было внесено в Зал славы рок-н-ролла.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Velvet Underground - Collected (0602557632125) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4310 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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