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Mobb Deep - The Infamous ... (8718469539512) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Mobb Deep - The Infamous ... (8718469539512) виниловая пластинка

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Mobb Deep - The Infamous ... (8718469539512) виниловая пластинка - фото 1
Mobb Deep - The Infamous ... (8718469539512) виниловая пластинка - фото 2
Mobb Deep - The Infamous ... (8718469539512) виниловая пластинка - фото 3
Mobb Deep - The Infamous ... (8718469539512) виниловая пластинка - фото 4
Mobb Deep - The Infamous ... (8718469539512) виниловая пластинка - фото 5
Mobb Deep - The Infamous ... (8718469539512) виниловая пластинка - фото 6
Mobb Deep - The Infamous ... (8718469539512) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
MOBB DEEP
Альбом (сингл)
The Infamous ...
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mobb Deep - The Infamous ... (8718469539512) виниловая пластинка - фото 1
  • Mobb Deep - The Infamous ... (8718469539512) виниловая пластинка - фото 2
  • Mobb Deep - The Infamous ... (8718469539512) виниловая пластинка - фото 3
  • Mobb Deep - The Infamous ... (8718469539512) виниловая пластинка - фото 4
  • Mobb Deep - The Infamous ... (8718469539512) виниловая пластинка - фото 5
  • Mobb Deep - The Infamous ... (8718469539512) виниловая пластинка - фото 6
  • Mobb Deep - The Infamous ... (8718469539512) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720484
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Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469539512]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
MOBB DEEP
Альбом (сингл)
The Infamous ...
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
The Start Of Your Ending (41st Side), [The Infamous Prelude], Survival Of The Fittest, Eye For A Eye (Your Beef Is Mines), [Just Step Prelude], Give Up The Goods (Just Step), Temperature's Rising, Up North Trip, Trife Life, Q.U.–Hectic, Right Back At You, [The Grave Prelude], Cradle To The Grave, Drink Away The Pain (Situations), Shook Ones Pt. II, Party Over
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mobb Deep - The Infamous ... (8718469539512) виниловая пластинка

«The Infamous» — второй студийный альбом американского хип-хоп дуэта Mobb Deep, выпущенный 25 апреля 1995 года на лейбле Loud Records. В записи альбома приняли участие рэперы Nas, Raekwon, Ghostface Killah и Q-Tip, который также внёс свой вклад в продакшн и сведение. «The Infamous» ознаменовал переход Mobb Deep из относительно неизвестного рэп-дуэта к влиятельному и коммерчески успешному проекту. Альбом был продан тиражом более 500 тысяч экземпляров в Соединённых Штатах и был сертифицирован RIAA как «золотой» спустя два месяца после выхода, 26 июня 1995 года. 21 февраля 2020 года диск получил платиновый статус, спустя почти 25 лет после выхода!

Отзывы о товаре Mobb Deep - The Infamous ... (8718469539512) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469539512]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
MOBB DEEP
Альбом (сингл)
The Infamous ...
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
The Start Of Your Ending (41st Side), [The Infamous Prelude], Survival Of The Fittest, Eye For A Eye (Your Beef Is Mines), [Just Step Prelude], Give Up The Goods (Just Step), Temperature's Rising, Up North Trip, Trife Life, Q.U.–Hectic, Right Back At You, [The Grave Prelude], Cradle To The Grave, Drink Away The Pain (Situations), Shook Ones Pt. II, Party Over
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Описание
«The Infamous» — второй студийный альбом американского хип-хоп дуэта Mobb Deep, выпущенный 25 апреля 1995 года на лейбле Loud Records. В записи альбома приняли участие рэперы Nas, Raekwon, Ghostface Killah и Q-Tip, который также внёс свой вклад в продакшн и сведение. «The Infamous» ознаменовал переход Mobb Deep из относительно неизвестного рэп-дуэта к влиятельному и коммерчески успешному проекту. Альбом был продан тиражом более 500 тысяч экземпляров в Соединённых Штатах и был сертифицирован RIAA как «золотой» спустя два месяца после выхода, 26 июня 1995 года. 21 февраля 2020 года диск получил платиновый статус, спустя почти 25 лет после выхода!
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