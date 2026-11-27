2Cellos - In2Ition (Translucent Yellow) (8719262037038) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
2Cellos
Альбом (сингл)
In2Ition
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 220 руб.
В наличии
Код товара: 720461
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262037038]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
2Cellos
Альбом (сингл)
In2Ition
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Oh, Well (Feat. Elton John), We Found Love, Highway To Hell (Feat. Steve Vai), Every Breath You Take, Supermassive Black Hole (Feat. Naya Rivera), Technical Difficulties, Clocks (Feat. Lang Lang), Bang Bang (Feat. Sky Ferreira), Voodoo People, Candle In the Wind, Orient Express, Il Libro Dell Amore (Feat. Zucchero), Benedictus
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Music On Vinyl Classical
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара 2Cellos - In2Ition (Translucent Yellow) (8719262037038) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Oh, Well (Feat. Elton John), We Found Love, Highway To Hell (Feat. Steve Vai), Every Breath You Take, Supermassive Black Hole (Feat. Naya Rivera), Technical Difficulties, Clocks (Feat. Lang Lang), Bang Bang (Feat. Sky Ferreira), Voodoo People, Candle In the Wind, Orient Express, Il Libro Dell Amore (Feat. Zucchero), Benedictus
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262037038]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
2Cellos
Альбом (сингл)
In2Ition
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Oh, Well (Feat. Elton John), We Found Love, Highway To Hell (Feat. Steve Vai), Every Breath You Take, Supermassive Black Hole (Feat. Naya Rivera), Technical Difficulties, Clocks (Feat. Lang Lang), Bang Bang (Feat. Sky Ferreira), Voodoo People, Candle In the Wind, Orient Express, Il Libro Dell Amore (Feat. Zucchero), Benedictus
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Music On Vinyl Classical
Страна производитель
Нидерланды
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Oh, Well (Feat. Elton John), We Found Love, Highway To Hell (Feat. Steve Vai), Every Breath You Take, Supermassive Black Hole (Feat. Naya Rivera), Technical Difficulties, Clocks (Feat. Lang Lang), Bang Bang (Feat. Sky Ferreira), Voodoo People, Candle In the Wind, Orient Express, Il Libro Dell Amore (Feat. Zucchero), Benedictus
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
2Cellos - In2Ition (Translucent Yellow) (8719262037038) виниловая пластинка - по цене 3220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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