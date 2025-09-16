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Karen Souza - Essentials (Transparent) (8430717000086) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Karen Souza - Essentials (Transparent) (8430717000086) виниловая пластинка

3 Отзывы
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Karen Souza - Essentials (Transparent) (8430717000086) виниловая пластинка - фото 1
Karen Souza - Essentials (Transparent) (8430717000086) виниловая пластинка - фото 2
Karen Souza - Essentials (Transparent) (8430717000086) виниловая пластинка - фото 3
Karen Souza - Essentials (Transparent) (8430717000086) виниловая пластинка - фото 4
Karen Souza - Essentials (Transparent) (8430717000086) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Karen Souza
Альбом (сингл)
Essentials
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Karen Souza - Essentials (Transparent) (8430717000086) виниловая пластинка - фото 1
  • Karen Souza - Essentials (Transparent) (8430717000086) виниловая пластинка - фото 2
  • Karen Souza - Essentials (Transparent) (8430717000086) виниловая пластинка - фото 3
  • Karen Souza - Essentials (Transparent) (8430717000086) виниловая пластинка - фото 4
  • Karen Souza - Essentials (Transparent) (8430717000086) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 698548
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Karen Souza - Essentials (Transparent) (8430717000086) виниловая пластинка
3 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music Brokers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music Brokers ?
Barcode
[8430717000086]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Karen Souza
Альбом (сингл)
Essentials
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Do You Really Want To Hurt Mex, Creep, Strawberry Fields Forever, Tainted Love, Corcovado (Quiet Nights Of Quiet Stars) Every Breath You Take, Personal Jesus, Billie Jean, Have You Ever Seen The Rain, Bette Davis Eyes
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Karen Souza - Essentials (Transparent) (8430717000086) виниловая пластинка

Переиздание альбома EU 2016 Essentials на цветном виниле LP подводит итог карьере Карен Соузы как джазовой певицы. Насладитесь новыми фантастическими версиями классики поп-музыки, такими как Every Breath You Take (The Police), Do You Really Wanna Hurt Me (Culture Club), Creep (Radiohead) и Tainted Love (Soft Cell). Начав свою карьеру в качестве певицы в хаус-музыке, Карен Соуза приняла участие в успешном сериале Jazz And. Теперь Карен Соуза начала свою сольную карьеру, выпустив сборник Essentials, который подводит итог ее карьере джазовой певицы, в которой блистает ее уникальный и соблазнительный голос. На альбоме мы можем насладиться фантастическим переосмыслением классики поп-музыки, такой как Every Breath You Take (The Police), Do You Really Want To Hurt Me (Culture Club), Creep (Radiohead) и Tainted Love (Soft Cell) Love (Soft Cell), которые мгновенно завоевали популярность среди ее поклонников. Essentials - это коллекция музыки другого рода, где джаз принимает свою самую элегантную форму.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Karen Souza - Essentials (Transparent) (8430717000086) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
16.09.2025
Виктор К.

Достоинства:


Комментарий:
Записана на 10 баллов, отличные музыка и вокал для релакса.
Источник: Яндекс Маркет
12.09.2025
Илья Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное содержание, тихая масса. Для любителей джазовых обработок известных произведений. В коллекцию!
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Борис А.

Достоинства:


Комментарий:
Превосходная пластинка. Записана отменно, чистая акустика! Обязательна в коллекции.



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Music Brokers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music Brokers ?
Barcode
[8430717000086]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Karen Souza
Альбом (сингл)
Essentials
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Do You Really Want To Hurt Mex, Creep, Strawberry Fields Forever, Tainted Love, Corcovado (Quiet Nights Of Quiet Stars) Every Breath You Take, Personal Jesus, Billie Jean, Have You Ever Seen The Rain, Bette Davis Eyes
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Переиздание альбома EU 2016 Essentials на цветном виниле LP подводит итог карьере Карен Соузы как джазовой певицы. Насладитесь новыми фантастическими версиями классики поп-музыки, такими как Every Breath You Take (The Police), Do You Really Wanna Hurt Me (Culture Club), Creep (Radiohead) и Tainted Love (Soft Cell). Начав свою карьеру в качестве певицы в хаус-музыке, Карен Соуза приняла участие в успешном сериале Jazz And. Теперь Карен Соуза начала свою сольную карьеру, выпустив сборник Essentials, который подводит итог ее карьере джазовой певицы, в которой блистает ее уникальный и соблазнительный голос. На альбоме мы можем насладиться фантастическим переосмыслением классики поп-музыки, такой как Every Breath You Take (The Police), Do You Really Want To Hurt Me (Culture Club), Creep (Radiohead) и Tainted Love (Soft Cell) Love (Soft Cell), которые мгновенно завоевали популярность среди ее поклонников. Essentials - это коллекция музыки другого рода, где джаз принимает свою самую элегантную форму.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2025
Виктор К.

Достоинства:


Комментарий:
Записана на 10 баллов, отличные музыка и вокал для релакса.
Источник: Яндекс Маркет
12.09.2025
Илья Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное содержание, тихая масса. Для любителей джазовых обработок известных произведений. В коллекцию!
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Борис А.

Достоинства:


Комментарий:
Превосходная пластинка. Записана отменно, чистая акустика! Обязательна в коллекции.


Купить Karen Souza - Essentials (Transparent) (8430717000086) виниловая пластинка - по цене 3150 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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