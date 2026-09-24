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Karen Souza - Hotel Souza (Transparent) (8430717000062) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Karen Souza - Hotel Souza (Transparent) (8430717000062) виниловая пластинка

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Karen Souza - Hotel Souza (Transparent) (8430717000062) виниловая пластинка - фото 1
Karen Souza - Hotel Souza (Transparent) (8430717000062) виниловая пластинка - фото 2
Karen Souza - Hotel Souza (Transparent) (8430717000062) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Karen Souza - Hotel Souza (Transparent) (8430717000062) виниловая пластинка - фото 1
  • Karen Souza - Hotel Souza (Transparent) (8430717000062) виниловая пластинка - фото 2
  • Karen Souza - Hotel Souza (Transparent) (8430717000062) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 698539
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Karen Souza - Hotel Souza (Transparent) (8430717000062) виниловая пластинка
3 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music Brokers
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Karen Souza - Hotel Souza (Transparent) (8430717000062) виниловая пластинка

Без сомнения, Карен Соуза - один из великих новых голосов современного джаза. После неожиданного успеха ее фантастического дебютного альбома: Essentials, Карен сотрудничала с американским продюсером Джоэлом Макнили для своего второго проекта. Макнили известен своей работой с такими легендарными артистами, как Тони Беннетт, Пегги Ли, Эл Грин и Жако Пасториус, и обеспечил альбом оригинальными и тонкими аранжировками, которые редко можно услышать в наши дни. В сопровождении своих музыкантов Карен демонстрирует уникальный голос и исполнительский стиль в этом альбоме, полном замечательных песен.

Отзывы о товаре Karen Souza - Hotel Souza (Transparent) (8430717000062) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music Brokers
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Без сомнения, Карен Соуза - один из великих новых голосов современного джаза. После неожиданного успеха ее фантастического дебютного альбома: Essentials, Карен сотрудничала с американским продюсером Джоэлом Макнили для своего второго проекта. Макнили известен своей работой с такими легендарными артистами, как Тони Беннетт, Пегги Ли, Эл Грин и Жако Пасториус, и обеспечил альбом оригинальными и тонкими аранжировками, которые редко можно услышать в наши дни. В сопровождении своих музыкантов Карен демонстрирует уникальный голос и исполнительский стиль в этом альбоме, полном замечательных песен.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Karen Souza - Hotel Souza (Transparent) (8430717000062) виниловая пластинка - по цене 3150 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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