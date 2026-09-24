Karen Souza - Hotel Souza (Transparent) (8430717000062) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб.
В наличии
Код товара: 698539
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 150 руб.
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Характеристики
Бренд
Music Brokers
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Karen Souza - Hotel Souza (Transparent) (8430717000062) виниловая пластинка
Без сомнения, Карен Соуза - один из великих новых голосов современного джаза. После неожиданного успеха ее фантастического дебютного альбома: Essentials, Карен сотрудничала с американским продюсером Джоэлом Макнили для своего второго проекта. Макнили известен своей работой с такими легендарными артистами, как Тони Беннетт, Пегги Ли, Эл Грин и Жако Пасториус, и обеспечил альбом оригинальными и тонкими аранжировками, которые редко можно услышать в наши дни. В сопровождении своих музыкантов Карен демонстрирует уникальный голос и исполнительский стиль в этом альбоме, полном замечательных песен.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Music Brokers
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Без сомнения, Карен Соуза - один из великих новых голосов современного джаза. После неожиданного успеха ее фантастического дебютного альбома: Essentials, Карен сотрудничала с американским продюсером Джоэлом Макнили для своего второго проекта. Макнили известен своей работой с такими легендарными артистами, как Тони Беннетт, Пегги Ли, Эл Грин и Жако Пасториус, и обеспечил альбом оригинальными и тонкими аранжировками, которые редко можно услышать в наши дни. В сопровождении своих музыкантов Карен демонстрирует уникальный голос и исполнительский стиль в этом альбоме, полном замечательных песен.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Купить Karen Souza - Hotel Souza (Transparent) (8430717000062) виниловая пластинка - по цене 3150 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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