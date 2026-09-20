8719039000845, Callas, Maria, Puccini: Tosca виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара 8719039000845, Callas, Maria, Puccini: Tosca виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Ah! Finalmente!, E Sempre Lava!, Mario! Mario! Mario!.. Son Qui!, Ora Stammi A Sentir, Or Lasciami Al Lavoro, Ah, quegli occhi... Quale occhio al mondo pu? star di paro, Mia Gelosa!, E' Buona la Mia Tosca, Sommo Giubilo, Eccellenza!, Un Tal Baccano In Chiesa!, Tosca? Che Non Mi Veda!, Ed Io Venivo A Lui Tutta Dogliosa, Tre Sbirri, Una Corrozza, Tosca ? Un Buon Falco!, Ha Pi? Forte Sapore, O Galantuomo, Come Ando la Caccia?, Meno Male!, Ov'? Angelotti?, Ed Or Fra Noi Parliamo Da Buoni Amici, Sciarrone, Che Dice Il Cavalier?, Ors?, Tosca, Parlate, Floria! ... Amore, Vittoria! Vittoria!, Salvatelo! ...Io? ...Voi!, Se la Giurata Fede Debbo Tradir... Gia Mi Strugge L'Amor, Come Tu Mi Odi!, Vissi D'Arte, Vedi, Le Man Giunte Io Stendo A Te!, Io Tenni La Promessa, Tosca, Finalmente Mia!, ? Morto! Or Gli Perdono!, Lo De' Sospiri, Lento, Mario Cavaradossi?, E Lucevan Le Stelle, Ah! Franchigia A Floria Tosca, O Dolci Mani Mansuete E Pure, Senti, L'Ora E Vicina, Amaro Sol Per Te M'era Il Morire, E Non Giungono, Com'? Lunga L'Attesa!, Presto! Su, Mario!
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Теги товара: Rock Opera
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Теги товара: Rock Opera
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