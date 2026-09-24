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Karen Souza - Velvet Vault (Transparent) (8430717000079) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Karen Souza - Velvet Vault (Transparent) (8430717000079) виниловая пластинка

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Karen Souza - Velvet Vault (Transparent) (8430717000079) виниловая пластинка - фото 1
Karen Souza - Velvet Vault (Transparent) (8430717000079) виниловая пластинка - фото 2
Karen Souza - Velvet Vault (Transparent) (8430717000079) виниловая пластинка - фото 3
Karen Souza - Velvet Vault (Transparent) (8430717000079) виниловая пластинка - фото 4
Karen Souza - Velvet Vault (Transparent) (8430717000079) виниловая пластинка - фото 5
Karen Souza - Velvet Vault (Transparent) (8430717000079) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Karen Souza
Альбом (сингл)
Velvet Vault
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Karen Souza - Velvet Vault (Transparent) (8430717000079) виниловая пластинка - фото 1
  • Karen Souza - Velvet Vault (Transparent) (8430717000079) виниловая пластинка - фото 2
  • Karen Souza - Velvet Vault (Transparent) (8430717000079) виниловая пластинка - фото 3
  • Karen Souza - Velvet Vault (Transparent) (8430717000079) виниловая пластинка - фото 4
  • Karen Souza - Velvet Vault (Transparent) (8430717000079) виниловая пластинка - фото 5
  • Karen Souza - Velvet Vault (Transparent) (8430717000079) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 698541
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Загружаем...
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Karen Souza - Velvet Vault (Transparent) (8430717000079) виниловая пластинка
3 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music Brokers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music Brokers ?
Barcode
[8430717000079]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Karen Souza
Альбом (сингл)
Velvet Vault
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
I Fall In Love Too Easily, Dont Let The Sun Go Down On Me, Im Beginning To See The Light, Valerie, I’m Not In Love You Got That Something, In Between Days, Eye, Walk On The Wild Side, Angel Eyes, Kids, Aint No Sunshine
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Karen Souza - Velvet Vault (Transparent) (8430717000079) виниловая пластинка

Новые переиздания ассортимента известного лейбла. Спустя три года после выхода успешного альбома Essentials джазовая дива Карен Соуза возвращается со своим 4-м студийным альбомом. Velvet Vault - так называется сборник, в котором сочетаются джазовые стандарты с джазовыми переработками поп-классики, а также две песни, написанные в соавторстве с самой Карен. Японская суперзвезда Току выступила дуэтом с Карен в треке You Got That Something. В работе над альбомом также приняли участие Робин Банерджи (гитарист Эми Уайнхаус) и легендарный Том Боунс Мэлоун (Братья Блюз, группа Saturday Night Live). Вокал был записан в Нью-Йорке в студии The Orchard, продюсером выступил Ричард Готтерер (известный по Blondie, Richard Hell и Dr Feelgood). Velvet Vault - несомненно, самая совершенная пластинка Карен Соузы, которая, безусловно, продолжит ее историю успеха. Спустя три года после выхода успешного альбома Essentials II джазовая дива Карен Соуза возвращается с четвертым студийным альбомом. Velvet Vault - так называется сборник, в котором сочетаются джазовые стандарты и джазовые интерпретации поп-классики, а также две песни, написанные в соавторстве с самой Карен. Японская суперзвезда Току выступила дуэтом с Карен в треке You Got That Something. Также в альбоме принимают участие Робин Банерджи (гитарист Эми Уайнхаус) и легендарный Том Кости Мэлоун (Братья Блюз, группа Saturday Night Live). Вокал был записан в Нью-Йорке на студии Orchard Studios, а продюсером выступил Ричард Готтерер (Blondie, Richard Hell и Dr Feelgood). Velvet Vault - это, несомненно, самый успешный альбом Карен Соузы на сегодняшний день, который, безусловно, превзойдет успех ее предыдущих работ.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Karen Souza - Velvet Vault (Transparent) (8430717000079) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music Brokers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music Brokers ?
Barcode
[8430717000079]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Karen Souza
Альбом (сингл)
Velvet Vault
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
I Fall In Love Too Easily, Dont Let The Sun Go Down On Me, Im Beginning To See The Light, Valerie, I’m Not In Love You Got That Something, In Between Days, Eye, Walk On The Wild Side, Angel Eyes, Kids, Aint No Sunshine
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Новые переиздания ассортимента известного лейбла. Спустя три года после выхода успешного альбома Essentials джазовая дива Карен Соуза возвращается со своим 4-м студийным альбомом. Velvet Vault - так называется сборник, в котором сочетаются джазовые стандарты с джазовыми переработками поп-классики, а также две песни, написанные в соавторстве с самой Карен. Японская суперзвезда Току выступила дуэтом с Карен в треке You Got That Something. В работе над альбомом также приняли участие Робин Банерджи (гитарист Эми Уайнхаус) и легендарный Том Боунс Мэлоун (Братья Блюз, группа Saturday Night Live). Вокал был записан в Нью-Йорке в студии The Orchard, продюсером выступил Ричард Готтерер (известный по Blondie, Richard Hell и Dr Feelgood). Velvet Vault - несомненно, самая совершенная пластинка Карен Соузы, которая, безусловно, продолжит ее историю успеха. Спустя три года после выхода успешного альбома Essentials II джазовая дива Карен Соуза возвращается с четвертым студийным альбомом. Velvet Vault - так называется сборник, в котором сочетаются джазовые стандарты и джазовые интерпретации поп-классики, а также две песни, написанные в соавторстве с самой Карен. Японская суперзвезда Току выступила дуэтом с Карен в треке You Got That Something. Также в альбоме принимают участие Робин Банерджи (гитарист Эми Уайнхаус) и легендарный Том Кости Мэлоун (Братья Блюз, группа Saturday Night Live). Вокал был записан в Нью-Йорке на студии Orchard Studios, а продюсером выступил Ричард Готтерер (Blondie, Richard Hell и Dr Feelgood). Velvet Vault - это, несомненно, самый успешный альбом Карен Соузы на сегодняшний день, который, безусловно, превзойдет успех ее предыдущих работ.


Теги товара: Цветной винил
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Отзывы


Купить Karen Souza - Velvet Vault (Transparent) (8430717000079) виниловая пластинка - по цене 3150 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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