Легенды Русского Рока - Чиж&Со (Blue) (4640001406522) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Легенды Русского Рока
Альбом (сингл)
Чиж&Со
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 720197
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Характеристики
Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001406522]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Легенды Русского Рока
Альбом (сингл)
Чиж&Со
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
О Любви, Вечная Молодость, Фантом, Вот Пуля Просвистела…, Русская (Хочу Чаю), На Поле Танки Грохотали…, 18 Берёз, Солдат На Привале, О.К., Ветер Вырывает Из Рук (Последние Деньги), Полонез, То Измена, То Засада, Поход, На Двоих, Перекрёсток, Она Не Вышла Замуж, Мышка (Колыбельная Хиппи), Автобус
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Легенды Русского Рока
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Легенды Русского Рока - Чиж&Со (Blue) (4640001406522) виниловая пластинка
Moroz Records представляет… Группа Чиж&Co в серии ЛЕГЕНДЫ РУССКОГО РОКА на двойном синем виниле 180 г. В серийный «бэст» вошли знаковые хиты группы различных периодов творчества коллектива. Фонограммы прошли процесс специального мастеринга, сохранив при этом свою аутентичность и драйв.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001406522]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Легенды Русского Рока
Альбом (сингл)
Чиж&Со
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
О Любви, Вечная Молодость, Фантом, Вот Пуля Просвистела…, Русская (Хочу Чаю), На Поле Танки Грохотали…, 18 Берёз, Солдат На Привале, О.К., Ветер Вырывает Из Рук (Последние Деньги), Полонез, То Измена, То Засада, Поход, На Двоих, Перекрёсток, Она Не Вышла Замуж, Мышка (Колыбельная Хиппи), Автобус
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Легенды Русского Рока
Страна производитель
Россия
Moroz Records представляет… Группа Чиж&Co в серии ЛЕГЕНДЫ РУССКОГО РОКА на двойном синем виниле 180 г. В серийный «бэст» вошли знаковые хиты группы различных периодов творчества коллектива. Фонограммы прошли процесс специального мастеринга, сохранив при этом свою аутентичность и драйв.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Легенды Русского Рока - Чиж&Со (Blue) (4640001406522) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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