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Чайник электрический BQ KT2030SW Черный-Cталь купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический BQ KT2030SW Черный-Cталь

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Чайник электрический BQ KT2030SW Черный-Cталь - фото 1
Чайник электрический BQ KT2030SW Черный-Cталь - фото 2
Чайник электрический BQ KT2030SW Черный-Cталь - фото 3
Чайник электрический BQ KT2030SW Черный-Cталь - фото 4
Чайник электрический BQ KT2030SW Черный-Cталь - фото 5
Чайник электрический BQ KT2030SW Черный-Cталь - фото 6
Чайник электрический BQ KT2030SW Черный-Cталь - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый, черный
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.85
Габариты (ВxГxШ), мм
157 x 301 x 235
  • Чайник электрический BQ KT2030SW Черный-Cталь - фото 1
  • Чайник электрический BQ KT2030SW Черный-Cталь - фото 2
  • Чайник электрический BQ KT2030SW Черный-Cталь - фото 3
  • Чайник электрический BQ KT2030SW Черный-Cталь - фото 4
  • Чайник электрический BQ KT2030SW Черный-Cталь - фото 5
  • Чайник электрический BQ KT2030SW Черный-Cталь - фото 6
  • Чайник электрический BQ KT2030SW Черный-Cталь - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719789
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Характеристики

Бренд
BQ
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый, черный
Комплектация
документация
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.85
Габариты (ВxГxШ), мм
157 x 301 x 235
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х24х19
Вес, кг.
1.54

Описание товара Чайник электрический BQ KT2030SW Черный-Cталь

Мощный и надежный электрочайник BQ KT2030SW изготовлен из качественного металла, что сохранит вкус воды. Чайник оснащен двойными стенками и металлической колбой, за счет чего вода остается горячей долгое время. Функция поддержания температуры позволит постоянно поддерживать выбранную вами температуру. Специальное ситечко позволит избежать попадание накипи в ваш напиток. За счет высокой мощности чайника вода быстро закипает. Корпус из нержавеющей стали позволит дольше сохранить воду теплой.

Отзывы о товаре Чайник электрический BQ KT2030SW Черный-Cталь




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Характеристики
Бренд
BQ
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый, черный
Комплектация
документация
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.85
Габариты (ВxГxШ), мм
157 x 301 x 235
Страна производитель
Китай
Описание
Мощный и надежный электрочайник BQ KT2030SW изготовлен из качественного металла, что сохранит вкус воды. Чайник оснащен двойными стенками и металлической колбой, за счет чего вода остается горячей долгое время. Функция поддержания температуры позволит постоянно поддерживать выбранную вами температуру. Специальное ситечко позволит избежать попадание накипи в ваш напиток. За счет высокой мощности чайника вода быстро закипает. Корпус из нержавеющей стали позволит дольше сохранить воду теплой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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