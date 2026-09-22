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Чайник электрический BQ-KT1826SW Синий купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический BQ-KT1826SW Синий

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Чайник электрический BQ-KT1826SW Синий - фото 1
Чайник электрический BQ-KT1826SW Синий - фото 2
Чайник электрический BQ-KT1826SW Синий - фото 3
Чайник электрический BQ-KT1826SW Синий - фото 4
Чайник электрический BQ-KT1826SW Синий - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
2200
Цвет
синий
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Габариты (ВxГxШ), мм
232 ? 290 ? 192
  • Чайник электрический BQ-KT1826SW Синий - фото 1
  • Чайник электрический BQ-KT1826SW Синий - фото 2
  • Чайник электрический BQ-KT1826SW Синий - фото 3
  • Чайник электрический BQ-KT1826SW Синий - фото 4
  • Чайник электрический BQ-KT1826SW Синий - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719783
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Характеристики

Бренд
BQ
Мощность, Вт
2200
Цвет
синий
Комплектация
документация
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
да
Габариты (ВxГxШ), мм
232 ? 290 ? 192
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х21х20
Вес, кг.
1.29

Описание товара Чайник электрический BQ-KT1826SW Синий

Мощный и надежный электрочайник от компании BQ, серии KT1826SW изготовлен из нержавеющей стали. За счет высокой мощности чайника вода быстро закипает. Специальное ситечко позволит избежать попадание накипи в ваш напиток.

Отзывы о товаре Чайник электрический BQ-KT1826SW Синий




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
BQ
Мощность, Вт
2200
Цвет
синий
Комплектация
документация
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
да
Габариты (ВxГxШ), мм
232 ? 290 ? 192
Страна производитель
Китай
Описание
Мощный и надежный электрочайник от компании BQ, серии KT1826SW изготовлен из нержавеющей стали. За счет высокой мощности чайника вода быстро закипает. Специальное ситечко позволит избежать попадание накипи в ваш напиток.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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