Чайник электрический BQ-KT1826SW Синий
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
2200
Цвет
синий
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Габариты (ВxГxШ), мм
232 ? 290 ? 192
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719783
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Мощность, Вт
2200
Цвет
синий
Комплектация
документация
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
да
Габариты (ВxГxШ), мм
232 ? 290 ? 192
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х21х20
Вес, кг.
1.29
Описание товара Чайник электрический BQ-KT1826SW Синий
Мощный и надежный электрочайник от компании BQ, серии KT1826SW изготовлен из нержавеющей стали. За счет высокой мощности чайника вода быстро закипает. Специальное ситечко позволит избежать попадание накипи в ваш напиток.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 140 руб.535 руб. в СплитЧайник электрический Energy E-286Т (1.7л) стекло, пластик, метал...
-
В наличииЦена 2 220 руб.555 руб. в СплитЧайник электрический Leonord LE-1505 (1,7 л) стальной
-
В наличииЦена 2 340 руб.585 руб. в СплитЧайник электрический Kitfort КТ-8716
-
В наличииЦена 2 350 руб.588 руб. в СплитЧайник электрический Leonord LE-1502 (1,7 л) стальной
-
В наличииЦена 2 390 руб.598 руб. в СплитЧайник электрический Leonord LE-1508 (1,8 л) стекло, пластик
-
В наличииЦена 2 730 руб. 2 970 руб.683 руб. в СплитЧайник электрический Centek CT-0017 Brooklyn
-
В наличииЦена 2 730 руб.683 руб. в СплитЧайник электрический Leonord LE- 1512 бежевый
-
В наличииЦена 2 730 руб.683 руб. в СплитЧайник электрический Leonord LE- 1512 черный
-
В наличииЦена 2 730 руб.683 руб. в СплитЧайник электрический Leonord LE-1507 (1,7 л) стекло, пластик
-
В наличииЦена 2 840 руб.710 руб. в СплитЧайник электрический Leonord LE-1533 (1,7 л), бежевый
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитЧайник электрический Zelmer ZCK1274 INOX
-
В наличииЦена 3 170 руб.793 руб. в СплитЧайник электрический Zelmer ZCK1274E ECRU
Бренд
Мощность, Вт
2200
Цвет
синий
Комплектация
документация
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
да
Габариты (ВxГxШ), мм
232 ? 290 ? 192
Страна производитель
Китай
Мощный и надежный электрочайник от компании BQ, серии KT1826SW изготовлен из нержавеющей стали. За счет высокой мощности чайника вода быстро закипает. Специальное ситечко позволит избежать попадание накипи в ваш напиток.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
Чайник электрический BQ-KT1826SW Синий - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Чайник электрический BQ-KT1826SW Синий