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Чайник электрический BQ KT1824S Черный Графит купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический BQ KT1824S Черный Графит

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Чайник электрический BQ KT1824S Черный Графит
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
1800
Цвет
черный
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
214.6 x 264.4 x 158.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719782
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Характеристики

Бренд
BQ
Мощность, Вт
1800
Цвет
черный
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
214.6 x 264.4 x 158.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х22х20
Вес, кг.
1.41

Описание товара Чайник электрический BQ KT1824S Черный Графит

Электрический чайник, мощность 1800 Вт, объем 1.7 л, материал корпуса металл/пластик, нагревательный элемент закрытая спираль, дополнительные функции: индикация включения, подсветка воды, подставка с вращением на 360°.

Отзывы о товаре Чайник электрический BQ KT1824S Черный Графит




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Характеристики
Бренд
BQ
Мощность, Вт
1800
Цвет
черный
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
214.6 x 264.4 x 158.5
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический чайник, мощность 1800 Вт, объем 1.7 л, материал корпуса металл/пластик, нагревательный элемент закрытая спираль, дополнительные функции: индикация включения, подсветка воды, подставка с вращением на 360°.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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