Чайник электрический BQ KT1716P Черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
1800
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Габариты (ВxГxШ), мм
228.07 х 146.24 х 225.49
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719772
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Мощность, Вт
1800
Цвет
черный
Комплектация
Подставка; руководство по эксплуатации
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Габариты (ВxГxШ), мм
228.07 х 146.24 х 225.49
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х23х19
Вес, кг.
1.2
Описание товара Чайник электрический BQ KT1716P Черный
Чайник BQ KT1716P черный 86199026 предназначен для использования в офисе или дома. Быстро кипятит воду, что экономит время. Современный дизайн впишется в любой интерьер. За счет прочного корпуса чайник прослужит долго.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 610 руб.403 руб. в СплитЧайник электрический Energy E-279 синий
-
В наличииЦена 1 620 руб.405 руб. в СплитЧайник электрический Energy E-296 черный
-
В наличииЦена 1 660 руб.415 руб. в СплитЧайник электрический Energy E-250 (1,7 л) стекло, пластик цвет ч...
-
В наличииЦена 1 660 руб.415 руб. в СплитЧайник электрический Energy E-204 (1.7л) стекло, пластик цвет кр...
-
В наличииЦена 1 670 руб.418 руб. в СплитЧайник электрический Zelmer ZCK7640 Black
-
В наличииЦена 1 710 руб.428 руб. в СплитЧайник электрический Energy E-237 (1.7л) стекло
-
В наличииЦена 1 710 руб.428 руб. в СплитЧайник электрический Energy E-222 (1,2 л), стекло, пластик, цвет...
-
В наличииЦена 1 730 руб.433 руб. в СплитЧайник электрический Energy E-251 (1.7л) стекло, пластик цвет че...
-
В наличииЦена 1 730 руб.433 руб. в СплитЧайник электрический Energy E-203 (1.7л) стекло, пластик цвет че...
-
В наличииЦена 1 730 руб.433 руб. в СплитЧайник электрический Energy E-254 (1.7л) стекло, пластик цвет че...
-
В наличииЦена 1 840 руб.460 руб. в СплитЧайник электрический Energy E-223 (1,8 л) рифлёное стекло
-
В наличииЦена 1 840 руб.460 руб. в СплитЧайник электрический Energy E-224 (1,8 л) рифлёное стекло
Бренд
Мощность, Вт
1800
Цвет
черный
Комплектация
Подставка; руководство по эксплуатации
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Габариты (ВxГxШ), мм
228.07 х 146.24 х 225.49
Страна производитель
Китай
Чайник BQ KT1716P черный 86199026 предназначен для использования в офисе или дома. Быстро кипятит воду, что экономит время. Современный дизайн впишется в любой интерьер. За счет прочного корпуса чайник прослужит долго.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Чайник электрический BQ KT1716P Черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Чайник электрический BQ KT1716P Черный