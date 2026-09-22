Термопот BQ TP331 Слоновая кость
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Характеристики
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
стекло
Цвет
бежевый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Подача воды
электронасос
Мощность, Вт
1500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719732
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Характеристики
Бренд
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
стекло
Цвет
бежевый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Съемная крышка
да
Подача воды
электронасос
Температурные режимы, °С
50 °C, 70 °C, 100 °C
Управление со смартфона
Нет
Мощность, Вт
1500
Длина сетевого шнура
0.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х30х22
Вес, кг.
2.14
Описание товара Термопот BQ TP331 Слоновая кость
Термопот BQ TP331 Ivory, изготовленный из термостойкого стекла, станет стильным дополнением вашего кухонного интерьера. Благодаря компактным размерам прибор не займет много места. Функция поддержания заданной температуры позволит сохранить желаемую степень нагрева.
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Бренд
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
стекло
Цвет
бежевый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Съемная крышка
да
Подача воды
электронасос
Температурные режимы, °С
50 °C, 70 °C, 100 °C
Управление со смартфона
Нет
Мощность, Вт
1500
Развернуть
Длина сетевого шнура
0.7
Страна производитель
Китай
Термопот BQ TP331 Ivory, изготовленный из термостойкого стекла, станет стильным дополнением вашего кухонного интерьера. Благодаря компактным размерам прибор не займет много места. Функция поддержания заданной температуры позволит сохранить желаемую степень нагрева.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, 3 л, 4 л, металлические
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, 3 л, 4 л, металлические
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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