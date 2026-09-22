Термопот BQ TP314 Черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Термопот BQ TP314 Черный
Термопот BQ — это стильное и функциональное устройство, которое станет незаменимым помощником на вашей кухне. Он сочетает в себе эффективность и современный дизайн, идеально подходящий для любых интерьеров. Одной из ключевых особенностей термопота BQ является его вместимость — объем составляет 3 литра, что позволяет готовить большое количество горячих напитков за один раз. Мощность прибора составляет 1450 Вт, что обеспечивает быстрое нагревание воды до нужной температуры. Термопот оснащен терморегулятором, который позволяет точно контролировать и поддерживать необходимую температуру воды. Закрытый тип нагревательного элемента и стеклянная колба обеспечивают надежность и долговечность работы устройства. Корпус термопота выполнен из высококачественного черного пластика, что придает ему современный внешний вид. Вес устройства составляет 2,9 кг, что делает его удобным и устойчивым в использовании. Длина сетевого шнура составляет 0,9 м, что обеспечивает достаточную свободу при размещении прибора на кухне. Для удобства использования термопот оснащен съемной крышкой и электронасосом для подачи воды, что делает его эксплуатацию максимально комфортной. Отсутствие встроенной подсветки делает модель более экономичной в плане энергопотребления. Бренд BQ гарантирует высокое качество и надежность своей продукции, делая этот термопот отличным выбором для дома или офиса.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, 4 л, металлические
Теги товара: 3 л
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, 4 л, металлические
Теги товара: 3 л
Отзывы о товаре Термопот BQ TP314 Черный