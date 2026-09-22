Top.Mail.Ru
Соковыжималка BQ J1000 Стальной-черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Соковыжималка BQ J1000 Стальной-черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Соковыжималка BQ J1000 Стальной-черный - фото 1
Соковыжималка BQ J1000 Стальной-черный - фото 2
Соковыжималка BQ J1000 Стальной-черный - фото 3
Соковыжималка BQ J1000 Стальной-черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Соковыжмалка
Тип соковыжималки
центробежная
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
900
Цвет
серый
Объем емкости для сока, л
0.8
Количество скоростей
2
  • Соковыжималка BQ J1000 Стальной-черный - фото 1
  • Соковыжималка BQ J1000 Стальной-черный - фото 2
  • Соковыжималка BQ J1000 Стальной-черный - фото 3
  • Соковыжималка BQ J1000 Стальной-черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719712
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Соковыжмалка
Тип соковыжималки
центробежная
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
900
Цвет
серый
Система прямой подачи сока
Да
Объем емкости для сока, л
0.8
Реверс
да
Управление
механическое
Количество скоростей
2
Диаметр круглой горловины, мм
65
Максимальная скорость вращения шнека
18000
Длина шнура
1
Количество шнеков
1
Максимальная продолжительность непрерывной работы
20
Комплектация
емкость для жмыха, емкость для сока, толкатель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х29х20
Вес, кг.
2.62

Описание товара Соковыжималка BQ J1000 Стальной-черный

Соковыжималка BQ — это высокопроизводительный прибор, который станет незаменимым помощником на вашей кухне для приготовления свежих и вкусных соков. Этот аппарат сочетает в себе стильный серый дизайн и функциональность, обеспечивая удобство и эффективность использования. Соковыжималка имеет прочный пластиковый корпус, что делает её легкой (всего 2,4 кг) и удобной для перемещения и хранения. С мощностью в 900 Вт, она способна быстро и эффективно извлечь максимум сока из фруктов и овощей. Центробежный тип соковыжималки гарантирует высокую скорость работы — до 18000 оборотов в минуту, а система прямой подачи сока позволяет с легкостью наполнять емкости объемом до 0,8 литра. Устройство оснащено двумя скоростями, что позволяет оптимально подстраиваться под мягкие и твердые продукты, а удобное механическое управление обеспечивает простоту в использовании. Диаметр круглой горловины в 65 мм позволяет загружать в соковыжималку многие фрукты и овощи целиком, без необходимости предварительной нарезки, что экономит ваше время. Реверс поможет избежать засоров и равномерно перераспределить оставшийся жмых. Соковыжималка BQ также оснащена электрическим шнуром длиной 1 метр, что обеспечивает гибкость в размещении устройства на кухонной столешнице. Эта модель станет отличным выбором для тех, кто ценит свежие соки, высокую мощность и удобное управление в одном устройстве.

Отзывы о товаре Соковыжималка BQ J1000 Стальной-черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Соковыжмалка
Тип соковыжималки
центробежная
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
900
Цвет
серый
Система прямой подачи сока
Да
Объем емкости для сока, л
0.8
Реверс
да
Управление
механическое
Количество скоростей
2
Диаметр круглой горловины, мм
65
Развернуть
Максимальная скорость вращения шнека
18000
Длина шнура
1
Количество шнеков
1
Максимальная продолжительность непрерывной работы
20
Комплектация
емкость для жмыха, емкость для сока, толкатель
Страна производитель
Китай
Описание
Соковыжималка BQ — это высокопроизводительный прибор, который станет незаменимым помощником на вашей кухне для приготовления свежих и вкусных соков. Этот аппарат сочетает в себе стильный серый дизайн и функциональность, обеспечивая удобство и эффективность использования. Соковыжималка имеет прочный пластиковый корпус, что делает её легкой (всего 2,4 кг) и удобной для перемещения и хранения. С мощностью в 900 Вт, она способна быстро и эффективно извлечь максимум сока из фруктов и овощей. Центробежный тип соковыжималки гарантирует высокую скорость работы — до 18000 оборотов в минуту, а система прямой подачи сока позволяет с легкостью наполнять емкости объемом до 0,8 литра. Устройство оснащено двумя скоростями, что позволяет оптимально подстраиваться под мягкие и твердые продукты, а удобное механическое управление обеспечивает простоту в использовании. Диаметр круглой горловины в 65 мм позволяет загружать в соковыжималку многие фрукты и овощи целиком, без необходимости предварительной нарезки, что экономит ваше время. Реверс поможет избежать засоров и равномерно перераспределить оставшийся жмых. Соковыжималка BQ также оснащена электрическим шнуром длиной 1 метр, что обеспечивает гибкость в размещении устройства на кухонной столешнице. Эта модель станет отличным выбором для тех, кто ценит свежие соки, высокую мощность и удобное управление в одном устройстве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Соковыжималка BQ J1000 Стальной-черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...